В Свердловской области на 47% выросло число исков о банкротстве физических лиц

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Свердловской области в 2022 году число исков о признании физических лиц банкротами выросло на 47% по сравнению с 2021 годом. При этом по юридическим лицам стало на 45% меньше обращений. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель председателя регионального Арбитражного суда Светлана Сушкова.
Всего в 2022 году Арбитражный суд получил 12 тыс. 604 иска о банкротстве. Из них в отношении юридических лиц — 699, индивидуальных предпринимателей — 145, физических лиц — 11 тыс. 760. Было рассмотрено 10 тыс. 236 заявлений: 839 — о банкротстве юридических лиц, 158 — ИП, 9 тыс. 239 — физических лиц.
«По поступлению дел хотелось бы отметить, что последние примерно три года количество дел о банкротстве физических лиц увеличивается в среднем на 2 тыс. По юридическим лицам в 2021 году заявлений о признании банкротами было в два раза больше. Произошло снижение. Это связано с действовавшим мораторием», — добавила С. Сушкова.
Уточним, что в 2022 году в течение полугода действовал мораторий на банкротство юридических лиц.
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