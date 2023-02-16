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В Свердловской области на 28% выросло число подаваемых заявлений о банкротстве

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. За январь-июнь 2023 года в Свердловской области было подано 7,5 тыс. заявлений о банкротстве всех видов. Это на 28% больше, чем в аналогичный период прошлого года (5,9 тыс.). Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Светлана Сушкова.

В отношении юридических лиц число обращений выросло с 371 до 652. Это связано с прекращением действовавшего с апреля по октябрь 2022 года моратория на банкротство.

«Наблюдается тенденция у организаций все-таки работать, не уходить в процедуру банкротства. Поэтому они обращаются к суду с ходатайствами об отложении дел с целью погашения долга перед кредиторами. Нас это радует: у бизнеса есть намерения продолжать работу. Но кредиторов тоже можно понять. Есть формальные признаки для признания должника банкротом — они этим пользуются», — прокомментировала С. Сушкова.

В адрес физических лиц стало на 24% больше обращений о банкротстве — 6,7 тыс. Спикер отметила, что с 2018 года наблюдается тенденция к ежегодному увеличению показателя. В основном граждане подают заявления сами на себя.
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