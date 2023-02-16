В Свердловской области на 28% выросло число подаваемых заявлений о банкротстве

В Свердловской области в 2022 году число исков о признании физических лиц банкротами выросло на 47% по сравнению с 2021 ...16.02.2023 В Свердловской области на 47% выросло число исков о банкротстве физических лиц
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Свердловской области в 2022 году число исков о признании физических лиц банкротами ...16.02.2023 В Свердловской области на 28% выросло число исков о неисполнении договоров займа
За 2022 год в Арбитражный суд Свердловской области поступило 72 тыс. 028 исков, что на 3,6% превышает результат 2021 ...16.02.2023 В Свердловской области на 28% выросло число исков о неисполнении договоров займа
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. За 2022 год в Арбитражный суд Свердловской области поступило 72 тыс. 028 исков, что на ...13.12.2022 В Свердловской области за ноябрь подано 115 заявлений о банкротстве юрлиц
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. В октябре, после снятия моратория на банкротство, в Арбитражный суд Свердловской ...