В Свердловской области на 28% выросло число исков о неисполнении договоров займа

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. За 2022 год в Арбитражный суд Свердловской области поступило 72 тыс. 028 исков, что на 3,6% превышает результат 2021 года. Принято в производство 68 тыс. 699 заявлений, что на 4,9% выше показателя предшествующего года. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель председателя Арбитражного суда Светлана Сушкова.



За год рассмотрено 151 тыс. 021 дело и заявления, включая вторичные заявления. Это на 6,3% больше, чем в 2021 году.



По вопросам о неисполнении или ненадлежащем исполнении по договорам займа и кредитам стало на 28% больше обращений. Это связано с тенденцией к росту исков о взыскании задолженности от крупных банков и поступлением серии дел государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.



Также почти на 152% стало больше споров по охране интеллектуальных прав. Это связано с исками о защите прав российских правообладателей. Ранее подобные иски в основном подавали иностранные компании.



Стало меньше обращений о заключении договоров, корпоративных спорах. Также сократилось число административных споров, связанных с привлечением к административной ответственности. Стало на 38% меньше дел о применении таможенного законодательства.