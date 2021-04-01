Администрация Екатеринбурга объявила новый конкурс на реконструкцию развязки у концерна «Калина»

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. Администрация Екатеринбурга объявила новый конкурс на реконструкцию транспортной развязки у концерна «Калина». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.



Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 млрд 399 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 мая 2021 года.



Ранее стало известно, что власти Екатеринбурга отменили предыдущий конкурс на реконструкцию этой развязки.



«Нами был изучен прецедент отмены Федеральной антимонопольной службой России тендера по аналогичному объекту. Чтобы избежать подобного исхода, принято решение о переносе электронного конкурса по поиску подрядчика», — рассказывал в начале апреля заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.



Отметим, что обновленная развязка на пересечении скоростного кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом обеспечит непрерывность движения автотранспорта над пересекаемыми коммуникациями и во многом увеличит пропускную способность путепровода. Строительство нового объекта должно завершиться в 2024 году.