В Екатеринбурге на неделю закроют движение транспорта по съезду с улицы Комсомольской

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. В Екатеринбурге с 22 февраля по 30 ноября 2023 года закроют движение транспорта из-за ...

В Екатеринбурге почти на девять месяцев закроют движение транспорта на улице Кишиневской из-за капремонта

Опыт строительства развязки у «Калины» в Екатеринбурге представили на форуме в Казани

В Екатеринбурге с 30 июля по 4 августа будут периодически перекрывать движение транспорта по развязке у Сибирского тракта

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. В Екатеринбурге с 30 июля по 4 августа специалисты ООО «АльмакорГруп» будут поэтапно ...