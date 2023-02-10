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В Екатеринбурге на неделю закроют движение транспорта по съезду с улицы Комсомольской

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. В Екатеринбурге с 25 апреля по 1 мая будет ограничено движение транспорта по съезду с ул. Комсомольской на ул. Хрустальную вдоль здания № 80 на ул. Комсомольской, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ограничения связаны со строительством транспортной развязки на пересечении скоростного кольца на пер. Базовом с ул. Комсомольской и Сибирским трактом. Заезд в микрорайон Синие Камни будет организован путем введения левого поворота на перекрестке на заезде в микрорайон.

Отметим, что развязка у «Калины» соединяет Октябрьский, Кировский и Чкаловский районы города с общей численностью населения 680 тыс. человек. Работы на объекте начались в мае 2022 года.

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