Администрация Екатеринбурга объявит новый конкурс на реконструкцию развязки у концерна «Калина»

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Администрации Екатеринбурга необходимо скорректировать пакет документации для повторного проведения торгов из-за прецедента отмены аналогичного тендера со стороны ФАС России. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Как рассказал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, предыдущий тендер полностью соответствовал действующему законодательству, но торги временно приостановлены.



«Нами был изучен прецедент отмены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России тендера по аналогичному объекту. Чтобы избежать подобного исхода, принято решение о переносе электронного конкурса по поиску подрядчика», — объяснил Алексей Бирюлин.



Повторное проведение торгов с учетом сложившегося прецедента состоится в ближайшее время, уточняет пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Как сообщал УрБК, обновленная транзитная зона между микрорайоном Синие Камни и улицей Комсомольской в Екатеринбурге обеспечит непрерывность движения автотранспорта над коммуникациями и увеличит пропускную способность путепровода.