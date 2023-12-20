Денис Снетков о предложениях по корректировке норм строительства и проектирования бюджетных объектов

Заместитель генерального директора СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков



Фото предоставлено Денисом Снетковым

В Екатеринбурге в рамках некоммерческого всероссийского и международного форума о закупках в строительстве и проектировании WorldBuild/StateContract, который проходит четвертый год подряд, были сформированы инициативы строителей и проектировщиков по изменению в действующее законодательство.Они, в частности, коснулись совершенствования норм строительства и проектирования бюджетных (школ, детских садов, стадионов, дворцов культуры, спорта и тому подобного) и государственных объектов. Все предложения о том, какие нормы строительства, законодательства о закупках (возведение муниципальных, гособъектов) важно изменить, чтобы заказчики и подрядчики смогли работать еще выгоднее и эффективнее, были направлены в адрес Минфина России и Минстроя России.Рассмотрим семь наиболее важных предложений строителей и проектировщиков, подготовленных для федеральных органов власти.Срыв сроков стройки из-за демпинга — основная проблема для большинства участников отрасли. Повод для демпинга уже заложен в действующих нормах законодательства. На сегодняшний день 60% критериев выбора подрядчика приходится на стоимость (кто даст меньшую сумму при торгах) и только 40% отводится квалификации и опыту. В результате заказчики выбирают победителем того, кто озвучит наименьшую сумму. Демпингующий подрядчик получает от заказчика денежные средства и, выполнив начальный этап работ, расторгает контракт. В итоге сроки строительства растягиваются или срываются. Например, контракт на оказание услуг по разработке проекта планировки территории тепловой магистрали стоил 2 млн 441 тыс. 392,68 руб. Падение составило 79,17%. Итог — контракт не исполнен и расторгнут.Чтобы строительство объектов выполнялось в минимальные сроки с сохранением высокого качества, строители просят федеральные власти внести в законодательство поправку о том, чтобы закупки на строительство или реконструкцию проводились только с использованием механизма конкурса, где оценивается прежде всего опыт подрядчика, а не цена, за которую поставщик готов работать.На неоправданное снижение стоимости строительства влияет индекс прогнозной инфляции. Индекс рассчитывается на год, а строительство может идти пять лет. Заказчики просят власть распределять бюджетные средства на строительство муниципальных объектов после выбора подрядчика, чтобы войти в строительство с нужным финансированием.После того как построен объект, и, по мнению Минфина, произошло «нецелевое использование бюджетных средств» и/или «неэффективное использование бюджетных средств», начинают появляться соответствующие протоколы, а затем судебные практики относительно нецелевого использования бюджетных средств.Заказчики требуют конкретизировать понятия «нецелевое использование бюджетных средств» и «неэффективное использование бюджетных средств» в Бюджетном кодексе либо убрать эти понятия из Кодекса административных правонарушений. Последнее позволит избежать случаев судебных разбирательств вокруг не четко определенных понятий.Подрядчики жалуются на неприемлемые условия договора с заказчиками в части штрафных санкций. Если подрядчик срывает срок строительства, то платит штраф 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки. Если заказчик затягивает срок оплаты, то заказчик платит 0,01% за 10 дней просрочки платежа. В таком случае заказчику не составляет никакого труда задерживать оплату. На практике отсрочка платежа может доходить до 180 дней, из-за чего подрядчики терпят убытки.Исполнители работ выступают за то, чтобы на законодательном уровне закрепить зеркальные штрафные санкции заказчика и подрядчика и ввести отсрочку платежа до семи дней по аналогии с 44 ФЗ.В проектировании объектов здравоохранения, культуры, спорта или образования может участвовать любая компания, даже не имеющая опыта работы именно с такими объектами, что приводит к задержкам по проектированию и, как следствие, к срыву федеральных программ. Одно из решений проблемы — при выборе исполнителя учитывать специализированный опыт работы, связанный с предметом контракта.Заказчики, которые возводят муниципальные и бюджетные объекты, не признают ошибки в проектной документации, даже когда строители указывают на промашки. Например, в проекте кровля посчитана без должного количества пластин, плиты указаны одного размера, а размеры проемов — другого. Заказчики аргументируют свой отказ признавать ошибки в проектной документации тем, что экспертиза уже пройдена. Строители просят закрепить обязанность заказчика возводить объекты после исправления ошибок без дополнительного прохождения экспертизы.Перед началом строительства проект проходит экспертизу. При этом Главгосэкспертиза корректирует материальные ресурсы, которые включены в проект, делая замены на более дешевые аналоги, из-за чего страдает качество объекта. Также экспертиза исключает логистику из смет, при этом логистика возникает в контрактах, и подрядчику приходится брать расходы на себя, когда необходимо перевезти материал из одного региона в другой. Участники рынка требуют запретить замену материалов на более дешевые аналоги и включить стоимость перевозки материалов из одного региона в другой в обязательный порядок формирования смет.Отмечу, что инициативы участников форума слышат в федеральных органах власти. Например, уже приняты важные меры для финансовой устойчивости подрядчиков: авансы повышены до 50%, а размер обеспечения (сумма, которую должен платить поставщик за участие в контракте) снижен.