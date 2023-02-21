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Уральские строители направили правительству РФ более 30 предложений по корректировке федерального законодательства

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Участники прошедшего в Екатеринбурге международного форума о закупках в строительстве и проектировании World Build/State Contract составили и направили в правительство РФ 38 предложений по корректировке федерального законодательства. Предложения представителей строительной отрасли касались совершенствования норм строительства и проектирования бюджетных объектов, сообщает «Уральское объединение строителей».

Среди ключевых идей строителей можно выделить просьбу установить официальные нормы в сроках исполнения проекта и его стоимости. Плюс предлагается создать в каждом регионе государственную службу единого заказчика, а не отдельных муниципальных заказчиков.

Еще одна инициатива — автоматически переносить неиспользованные лимиты по строительству на следующий год. Это нужно, чтобы работа не прерывалась, если к концу года подрядчик не успел по объективным причинам завершить их.

Чтобы избавиться от демпинга, строители просят предусмотреть прямой запрет на снижение цены до бюджетных лимитов и ниже 10 процентов. Для защиты интересов субподрядчиков предлагается законодательно установить равенство их прав с подрядчиками.

«Безусловно, наша главная задача — помогать строителям, проектировщикам в решении их проблем. На полях форума World Build/State Contract, который ежегодно принимает Екатеринбург, создаются несколько десятков свежих инициатив по улучшению федеральных норм, законов в сфере строительства и проектирования бюджетных объектов. Новые предложения 2023 года отправлены в Минстрой, Минфин, Главгосэкспертизу, в аппарат правительства РФ и в Госдуму», — рассказал заместитель генерального директора СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.

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