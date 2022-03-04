В Екатеринбурге 2 марта пройдет международный строительный форум World Build/State Contract

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. В Екатеринбурге 2 марта состоится международный строительный форум World Build/State Contract. Об этом сообщает СРО «Уральское объединение строителей».



На мероприятие прибудут представители крупнейших российских и зарубежных предприятий, а также заказчики из разных регионов страны. Они расскажут о текущих объектах и работах, а возможно, и заключат новые контракты.



«Федеральные власти и в стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, и в новой пятилетней государственной программе «Строительство» предполагают ускорение сроков производства, снятие излишних административных барьеров. На форуме, вместе с Минстроем, Минфином и «Главгосэкспертизой» будем решать, что важно предпринять, чтобы строительство и проектирование социальных, государственных и инфраструктурных объектов шло быстрее, проще и выгоднее? Что нужно изменить в законодательстве, чтобы заказчики и поставщики смогли работать еще лучше?» — говорится в сообщении.



Организаторы отмечают, что ежегодно они направляют 50 новых инициатив по развитию федерального законодательства. Часть из них слышат и принимают. Поэтому среди целей форума — решение законодательных проблем строителей и проектировщиков.