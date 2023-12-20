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Вчера, 12:03

В Свердловской области с 2022 года зарплата строителей выросла на 117%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. В Свердловской области зарплата рабочих, задействованных в сфере строительства, с 2022 года выросла на 117%. На сегодняшний день ее размер составляет 48 тыс. 247 руб., заявил заместитель генерального директора СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» Денис Снетков.

Пересчет среднемесячного размера зарплаты рабочего первого разряда был произведен при участии СРО «Уральское объединение строителей», СРО «Лига проектных организаций» совместно с министерством строительства Свердловской области.

«Мы организовали опрос строительных компаний о реальных зарплатах рабочих. На основе опроса выполнен расчет нового показателя заработной платы, который утвержден «Главгосэкспертизой» и приказом министерства строительства Свердловской области. Кроме того, удалось наполнить рыночными данными информационную систему ФГИС ЦС, где отныне заказчики должны брать цены на стройматериалы. Теперь стоимость строительных контрактов будет более объективной, а значит, строительство школ и других бюджетных объектов будет идти качественнее. Работу по актуализации данных будем проводить ежегодно», — отметил Денис Снетков.

По его словам, в России, в том числе в Свердловской области, реализуется новый метод определения сметной стоимости возведения объектов капитального строительства — ресурсно-индексный (РИМ). Он позволяет считать стоимость стройматериалов не по устаревшим расценкам, а исходя из рыночных цен. Расчет зарплаты рабочего теперь также производится не по данным Росстата, а основывается на реальных заработных платах, которые заявляют участники рынка.
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