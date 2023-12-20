В Свердловской области с 2022 года зарплата строителей выросла на 117%

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Рынок строительства Свердловской области в 2023 году вырос на 20%. Такое мнение ...11.05.2023 В Свердловской области опробуют новый способ расчета цены контракта на строительство бюджетных учреждений
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Свердловская область оказалась в числе пилотных регионов России, где протестируют новый ...27.09.2022 Доля импортных стройматериалов на российском рынке составляет 4%
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Доля импортных стройматериалов на российском рынке составляет 4%. Об этом рассказал ...07.09.2022 В Екатеринбурге 22 сентября состоится Международный форум по промышленному строительству
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В Екатеринбурге 22 сентября состоится Международный форум, посвященный теме ускорения ...22.12.2021 Денис Снетков об итогах работы строительных подрядчиков в 2021 году
СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» провели опрос среди своих 2 тыс. участников. ...