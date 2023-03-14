Уральские строители оценили рост рынка в 2023 году в 20%

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Рынок строительства Свердловской области в 2023 году вырос на 20%. Такое мнение высказали участники отрасли в ходе опроса, проведенного СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций».



«84% участников исследования отметили, что в 2023 году рынки строительства и проектирования выросли на 20% по сравнению с 2022 годом», — отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.



В опросе приняли участие около 2 тыс. человек: заказчики по строительству, подрядные организации (исполнители работ) в сфере бюджетного, гражданского, промышленного строительства и проектирования. Респонденты выделили две причины роста — присоединение новых территорий, а также увеличение инвестиций со стороны госкомпаний и коммерческих заказчиков, работающих в рамках законодательства о закупках.



75% опрошенных также высоко оценили компетентность Минфина РФ и ЦБ РФ, благодаря которой финансовые ресурсы (кредиты для МСП) стали более доступны при растущем спросе и относительно невысокой инфляции.



По мнению респондентов, импортозависимость в российском строительстве в 2023 году не превышает 4%. 95% ожидают в 2024 году увеличения финансирования строительства со стороны государства, а также роста объемов гособоронзаказа и работ, связанных с возведением производственных и складских комплексов для нужд промышленности.