Уральские строители оценили рост рынка в 2023 году в 20%

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Участники прошедшего в Екатеринбурге международного форума о закупках в строительстве и ...27.09.2022 Доля импортных стройматериалов на российском рынке составляет 4%
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Доля импортных стройматериалов на российском рынке составляет 4%. Об этом рассказал ...07.09.2022 В Екатеринбурге 22 сентября состоится Международный форум по промышленному строительству
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В Екатеринбурге 22 сентября состоится Международный форум, посвященный теме ускорения ...22.12.2021 Денис Снетков об итогах работы строительных подрядчиков в 2021 году
СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» провели опрос среди своих 2 тыс. участников. ...09.09.2021 СРО «Уральское объединение строителей» создала саморегулируемую организацию для проектировщиков
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. Саморегулируемая организация (СРО) «Уральское объединение строителей» (УОС) создала ...