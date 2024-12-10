У свердловских строителей обвалилась прибыль

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Свердловские строители пожаловались на дефицит кадров и высокую стоимость материалов

Недостаток квалифицированных рабочих, высокая стоимость материалов, конструкций, а также изделий и высокие налоги стали ...

Свердловские строители пожаловались на дефицит кадров и высокую стоимость материалов

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Недостаток квалифицированных рабочих, высокая стоимость материалов, конструкций, а ...

Более половины свердловских строителей заявили о снижении прибыли в 2024 году

55% опрошенных свердловских строителей и проектировщиков заявили о снижении своей прибыли в 2024 году. Об этом ...

Более половины свердловских строителей заявили о снижении прибыли в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. 55% опрошенных свердловских строителей и проектировщиков заявили о снижении своей ...

Свердловские строители отмечают сокращение числа новых заказов в 2022 году

Большинство подрядчиков, которые работают в строительной сфере, отмечают сокращение числа новых заказов в 2022 году. Об ...