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10.12.2024

У свердловских строителей обвалилась прибыль

У свердловских строителей обвалилась прибыльБолее половины (55%) опрошенных свердловских строителей и проектировщиков заявили о снижении своей прибыли в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций». Сейчас многие компании переориентируются с жилой недвижимости на промышленные объекты. В текущих условиях строительство для ОПК и металлургических компаний стало более выгодным, чем возведение жилья.

Строители и проектировщики выделили основные факторы, повлиявшие на снижение прибыли сектора в 2024 году. Во-первых, в текущем году упали объемы заказов по сравнению с прошлым годом. Во-вторых, сказалась инфляция, которая в текущем году стала толчком к росту стоимости материалов, аренды техники (от 15 до 50% в зависимости от категории товара), а также к увеличению зарплат от 10 до 30%. Третья причина — повышение ключевой ставки ЦБ, которая привела к отсутствию «дешевых денег» для оборотных средств, нужных строителям для начала работ.

Опрошенные респонденты рассказали, что из-за перераспределения бюджетных расходов сейчас строители постепенно переориентируются на возведение промышленных объектов. Также для увеличения прибыли в следующем году строители и проектировщики намерены расширять географию работ, наращивая свое присутствие в Приморском крае, на северных территориях, в Тюменской и Челябинской областях.

«Из позитивных изменений законодательных инициатив в 2024 году отметим наши предложения о отмене устаревших норм и о введении новых современных правил для ускорения возведения бюджетных, промышленных объектов и снижения себестоимости их строительства. Например, в 2025 году начнется разработка типовой проектной документации (ПД) по строительству школ. Применение типовых проектов даст возможность свести к минимуму сроки и затраты на подготовку и согласование ПД, а значит, можно будет строить еще быстрее», — отмечают в СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций».

Отметим, что недавно аналогичное исследование о ситуации в строительном секторе Среднего Урала провел Свердловскстат. По его результатам, свердловские строители назвали три ключевые проблемы рынка в III квартале 2024 года. Это недостаток квалифицированных рабочих, высокая стоимость материалов, конструкций и изделий, а также высокие налоги.

В рамках исследования были опрошены 117 представителей компаний (кроме микропредприятий), которые осуществляют свою деятельность в регионе.

Согласно результатам опроса, 43 компании заявили о дефиците кадров, 39 организаций пожаловались на рост цен на стройматериалы, 37 — на высокие налоги, 16 — на большую конкуренцию, 10 — на недостаток заказов, 9 — на дорогие коммерческие кредиты, 9 — на недостаток финансирования, 7 — на неплатежеспособность заказчиков.

Ранее УрБК писал, что продажи квартир в новостройках Екатеринбурга за год снизились вдвое. В ноябре 2024 года было заключено около 2 тыс. договоров долевого участия в строительстве (в ноябре 2023 года — 4 тыс.). Аналитики связывают такую динамику с высокой ключевой ставкой и ужесточением условий получения льготных кредитов.
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