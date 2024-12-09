Более половины свердловских строителей заявили о снижении прибыли в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. 55% опрошенных свердловских строителей и проектировщиков заявили о снижении своей прибыли в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций».



«Если прошлый год принес больше новых заказов для исполнителей работ, соответственно, увеличилась прибыль, то в 2024 году 55% респондентов говорят о снижении прибыли», — говорится в исследовании.



Прибыль компаний уменьшилась из-за падения объемов заказов на строительном рынке. Кроме того, на снижение показателей повлияла инфляция. В 2024 году из-за нее увеличилась стоимость материалов, аренды техники от 15% до 50% в зависимости от категории товара. Также рост ключевой ставки ЦБ привел к отсутствию дешевых денег для оборотных средств, которые нужны строителям для начала работ.



Для увеличения прибыли в 2025 году строители и проектировщики намерены расширить географию работ. Они зайдут в Приморский край, на северные территории, в Тюменскую и Челябинскую области.