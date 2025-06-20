Строители попросили снизить ставку ЦБ

Строительные и проектные организации из Свердловской области предупредили о рисках резкого торможения рынка жилья региона в ближайшие годы. Об этом свидетельствуют результаты исследования СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций», с которым ознакомится УрБК.
Согласно результатам опроса, свердловские строители единогласно отметили тенденцию к существенному сокращению как темпов ввода жилой недвижимости, так и его объемов.
Основной причиной, по их мнению, являются крайне высокие банковские ставки. Недоступность ипотеки вызывает снижение продаж жилья в новостройках, что не позволяет строителям начинать новые проекты.
«Разбег по количеству замороженных проектов колеблется, в зависимости от мнений респондентов, от трех до и более десяти», — отмечают авторы опроса.
Отсутствие новых объектов, в свою очередь, повышает конкуренцию среди строительных и проектных организаций. Согласно опросу, в Свердловской области она выросла на 30%.
Представители строительной индустрии обратились к властям с просьбой о снижении ключевой ставки и повышении доступности ипотеки для большинства жителей России.
В целом можно сказать, что участники рынка подтвердили
на региональном уровне мнение вице-премьера Марата Хуснуллина, который ранее в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о наличии на строительном рынке тенденции к остановке новых проектов, отметив это как первый тревожный фактор, говорящий о рисках снижения объемов строительства жилья. Он высказал мнение о том, что следуя этой тенденции ввод жилья к 2027 году может сократиться на треть.
«Я вижу, что многие застройщики сегодня, так как им не хватает денег из-за ипотеки собрать на эскроу, они начинают затягивать стройку. То есть это означает, что ввод даже запланированных домов перейдет там на следующий год. Если тенденция будет сохраняться, до 30% может быть падение», — заявил М. Хуснуллин.
По его словам, правительство разрабатывает меры для минимизации рисков.
«Мы попросили президента обсудить комплексно эту проблему. И мы с участием всех губернаторов комплексно эти вопросы обсудили, и что нужно сделать, и наметили ряд мер, которые позволят нам все-таки не допустить серьезного падения объемов строительства жилья», — подчеркнул вице-премьер.
Ситуация действительно может измениться в лучшую сторону. В результате снижения ключевой ставки до 20% и ожиданий по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики в РФ ипотека в стране постепенно начала дешеветь.
Средние реальные ставки по ипотеке в РФ за последний месяц снизились на 1 п. п., до 28% в связи со смягчением денежно кредитной политики регулятором. Минимальный уровень ПСК по ипотеке за месяц уменьшился на 1,2 п. п., до 25%. Однако этого явно недостаточно для массового возвращения заемщиков. По мнению экспертов, ипотека станет доступной для граждан только при ставках ниже 15%.
Тем не менее, снижение объемов ввода жилья пока продолжается. Так, по данным Росстата, ввод жилья на Среднем Урале в январе-мае сократился на 3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1 млн 458,8 тыс. кв. м.
Таким образом, участники рынка строительства выражают беспокойство развитием ситуации с жилищным строительством и ожидают от ЦБ дальнейшего и более существенного смягчения денежно-кредитной политики и принятия мер по увеличению доступности ипотечного кредитования.Изображение создано с помощью нейросети «Шедеврум»