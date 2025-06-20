Строители попросили снизить ставку ЦБ

Опрошенные строительные компании из Свердловской области предупредили о рисках резкого снижения темпов и объемов ввода ...

Ввод жилья в России через два года может сократиться на треть

УрБК, Москва, 05.06.2025. Ввод жилья в России в 2027 году может снизиться на 30% по сравнению с текущими темпами. Об ...