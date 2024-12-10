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Сегодня, 15:05

Свердловские строители предупредили о рисках снижения объемов ввода жилья

Опрошенные строительные компании из Свердловской области предупредили о рисках резкого снижения темпов и объемов ввода жилья в ближайшие годы. Об этом свидетельствуют результаты исследования СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций».

Уральские строители единогласно назвали причину снижения активности на рынке жилищного строительства — крайне высокие банковские ставки. Из-за дорогой ипотеки продажи квартир в новых домах снизились, что мешает строителям запускать новые проекты.

«Разбег по количеству замороженных проектов колеблется, в зависимости от мнений респондентов, от трех до и более десяти», — отмечают авторы опроса.

Также отмечается, что из-за снижения числа новых объектов конкуренция на рынке строительных и проектных организаций выросла на 30%.

Представители строиндустрии обратились к властям с просьбой о снижении ключевой ставки и повышении доступности ипотеки для большинства жителей России.
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