Свердловские строители предупредили о рисках снижения объемов ввода жилья

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. Опрошенные строительные компании из Свердловской области предупредили о рисках резкого ...10.12.2024 У свердловских строителей обвалилась прибыль
Предприятия планируют переориентироваться с жилищного на промышленное строительство ...09.12.2024 Более половины свердловских строителей заявили о снижении прибыли в 2024 году
55% опрошенных свердловских строителей и проектировщиков заявили о снижении своей прибыли в 2024 году. Об этом ...09.12.2024 Более половины свердловских строителей заявили о снижении прибыли в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. 55% опрошенных свердловских строителей и проектировщиков заявили о снижении своей ...20.12.2022 Свердловские строители отмечают сокращение числа новых заказов в 2022 году
Большинство подрядчиков, которые работают в строительной сфере, отмечают сокращение числа новых заказов в 2022 году. Об ...