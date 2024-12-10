Свердловские строители предупредили о рисках снижения объемов ввода жилья

Опрошенные строительные компании из Свердловской области предупредили о рисках резкого снижения темпов и объемов ввода жилья в ближайшие годы. Об этом свидетельствуют результаты исследования СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций».



Уральские строители единогласно назвали причину снижения активности на рынке жилищного строительства — крайне высокие банковские ставки. Из-за дорогой ипотеки продажи квартир в новых домах снизились, что мешает строителям запускать новые проекты.



«Разбег по количеству замороженных проектов колеблется, в зависимости от мнений респондентов, от трех до и более десяти», — отмечают авторы опроса.



Также отмечается, что из-за снижения числа новых объектов конкуренция на рынке строительных и проектных организаций выросла на 30%.



Представители строиндустрии обратились к властям с просьбой о снижении ключевой ставки и повышении доступности ипотеки для большинства жителей России.