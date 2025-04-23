В ожидании снижения ставок

Жители Свердловской области стали реже брать жилищные кредиты. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в мае 2025 года в регионе было выдано 1 тыс. 939 ипотек на общую сумму 7,36 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем количество и объем кредитов снизились
на 21% и 18% соответственно.
В целом по стране показатели за месяц также снизились примерно на 20%. В мае 2025 года банки выдали россиянам 52,54 тыс. ипотечных кредитов на сумму 231,25 млрд руб. В годовом отношении количество и объем выдач сократились примерно на 60%.
Впрочем, уже в ближайшее время ситуация может измениться в лучшую сторону. Падение рынка во многом объяснялось аномально высокой стоимостью жилищных кредитов. Сейчас из-за снижения ключевой ставки до 20% и ожиданий по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики в РФ ипотека в стране постепенно начала дешеветь.
По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в целом на рынке новостроек РФ средневзвешенная ставка снизилась на 0,94 п. п. (до 25,6%), в сегменте готового жилья — на 1,14 п. п. (до 25,56%). Рыночные ставки по ипотеке на готовое загородное жилье упали на 1,12 п. п., до 26,44%, а на ИЖС — на 2,22 п. п., до 24,8%.
По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, снижение ставок продолжится на фоне смягчения ДКП, что неизбежно приведет к росту продаж, однако это случится не сразу.
«После снижения ключевой ставки ЦБ РФ 6 июня на 1 процентный пункт, до 20%, банки также стали пересматривать ставки, в том числе проценты по ипотеке. В среднем они понизились на 1-2,2 п.п. и составляют 25,5-26% годовых. Это, безусловно, высокий уровень, но, тем не менее, в июне объемы выдачи ипотеки могут вырасти. Мы ожидаем, что эта тенденция продолжится и в июле. По нашему прогнозу, средние ставки по рыночной ипотеке в следующем месяце могут снизиться до 23,5-24,5%, и это значит, что в июле объем выдачи таких кредитов может вырасти на 10-15% к маю текущего года», — отмечает Е. Мильчакова.
В свою очередь, руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева считает, что текущее снижение ставок не приведет к ажиотажному спросу, так как ипотека по-прежнему останется дорогой.
«Снижение ставки может принести небольшое оживление на рынок недвижимости, но потребители также могут занять выжидательную позицию», — сообщила
Е. Чегодаева изданию ТАСС.
Также она отметила, что денежные вложения в недвижимость станут относительно широко доступны гражданам при ключевой ставке 12-15%, что случится не раньше 2026-2027 годов.
Эксперты считают, что ипотечное кредитование может снова стать доступным в течении ближайших двух лет, по мере снижения ключевой ставки. При этом отложенный спрос не приведет к резким изменениям на рынке, так как для этого необходимо единовременное снижение ключевой ставки сразу на 3-4 п. п., что маловероятно. Такого мнения придерживается управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
«Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, пусть и пока крайне медленное, свидетельствует, что в ближайшие один-два года кредитование почти наверняка вновь станет комфортным. Соответственно, заемщики охотнее оформляют рассрочки и даже рыночные кредиты. Тем более, сейчас еще сохраняется возможность купить ликвидные квартиры с хорошим дисконтом. Поэтому этим летом, на мой взгляд, спрос будет расти, пусть и не ажиотажно. Для рекордного количества сделок «ключ» должен быть резко снижен до 15% либо поэтапно до 10-12%. Тогда отложенный спрос проявится максимально ярко», — отметил Р. Сырцов в беседе с ТАСС.
В целом, можно сказать, что ожидаемые изменения на рынке ипотечного кредитования пока недостаточны для массового возвращения заемщиков. Многое будет зависеть от ближайших заседаний совета директоров по денежно-кредитной политике. Резкое снижение ключевой ставки приведет к росту числа сделок на ипотечном рынке.Изображение создано с помощью нейросети «Шедеврум»