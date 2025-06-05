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05.06.2025

Ввод жилья в России через два года может сократиться на треть

УрБК, Москва, 05.06.2025. Ввод жилья в России в 2027 году может снизиться на 30% по сравнению с текущими темпами. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24», сообщают «Ведомости».

По словам М. Хуснуллина, на строительном рынке наблюдается тенденция к остановке новых проектов. Вторым негативным фактором, по его мнению, является замедление темпов строительства уже возводимых объектов, связанная с нехваткой средств на эскроу-счетах застройщиков, что в свою очередь задерживает сроки сдачи этих объектов. Все это может привести к сильному сокращению ввода жилья в 2027 году.

М. Хуснуллин подчеркнул, что правительство разрабатывает меры для минимизации рисков. Также он добавил, что самой важной задачей является доведение до конца начатого строительства жилых комплексов, так как основным инвестором строительной отрасли остается население страны.
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