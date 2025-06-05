Ввод жилья в России через два года может сократиться на треть

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В Правительстве РФ фиксируют замедление темпов запуска девелоперских проектов

УрБК, Москва, 17.09.2024. В Правительстве РФ фиксируют замедление темпов запуска новых девелоперских проектов и ожидают ...