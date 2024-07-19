В Правительстве РФ фиксируют замедление темпов запуска девелоперских проектов

УрБК, Москва, 19.07.2024. За шесть месяцев 2024 года в РФ были выданы новые разрешения на строительство 23,5 млн кв. м. ...16.02.2022 Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин назвал рост ключевой ставки серьезной угрозой для жилищного строительства
УрБК, Москва, 16.02.2022. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин назвал рост ключевой ставки Банка ...27.12.2021 Марат Хуснуллин назвал подорожание стройматериалов главной угрозой строительной отрасли в России
УрБК, Москва, 27.12.2021. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал рост стоимости ...25.06.2021 В правительстве РФ рассчитывают привлечь на стройки до 2024 года около 5 млн мигрантов
УрБК, Москва, 25.06.2021. В строительную отрасль России до 2024 года планируется привлечь около 5 млн трудовых ...07.08.2012 В Москве могут запретить строительство высотных зданий
В Москве решили ограничить строительство небоскребов. В соответствии с новым постановлением мэрии максимальная высота ...