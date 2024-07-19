В Правительстве РФ фиксируют замедление темпов запуска девелоперских проектов

УрБК, Москва, 17.09.2024. В Правительстве РФ фиксируют замедление темпов запуска новых девелоперских проектов и ожидают некоторое замедление динамики ввода жилья через два-три года. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина.



По его мнению, после закрытия программы льготной ипотеки российским девелоперам не грозит кризис. По большей части, строительство домов в России финансируется через эскроу-счета. В настоящий момент на них находится 7 трлн руб. Большинство объектов будут завершены, подчеркнул Марат Хуснуллин.



При этом он добавил, что девелоперы стали запускать меньше новых проектов.



«Это действительно отразится на вводе через два-три года. А ввод 2024-2025 года — вообще не вижу проблем», — считает М. Хуснуллин. Он уточнил, что строительство в РФ является чувствительной к социальным проблемам отраслью, и власти не допустят развития в ней кризиса.