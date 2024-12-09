Более половины свердловских строителей заявили о снижении прибыли в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. 55% опрошенных свердловских строителей и проектировщиков заявили о снижении своей ...20.12.2023 Уральские строители оценили рост рынка в 2023 году в 20%
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Рынок строительства Свердловской области в 2023 году вырос на 20%. Такое мнение ...20.12.2022 Свердловские строители отмечают сокращение числа новых заказов в 2022 году
Большинство подрядчиков, которые работают в строительной сфере, отмечают сокращение числа новых заказов в 2022 году. Об ...20.12.2022 Свердловские строители отмечают сокращение числа новых заказов в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. Большинство подрядчиков, которые работают в строительной сфере, отмечают сокращение ...30.07.2010 ОАО «Уралнефть» заявило о снижении чистой прибыли на 20,94%
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2010. ОАО «Уралнефть» сообщает о снижении чистой прибыли на 20,94%. За отчетный период размер ...