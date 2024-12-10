Свердловские строители пожаловались на дефицит кадров и высокую стоимость материалов

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2024. Производство нелегированной стали в Свердловской области и полуфабрикатов из нее в ...31.10.2024 В Свердловской области производство колбасных изделий за год снизилось на 11%
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2024. В январе-сентябре 2024 года на Среднем Урале было произведено 13,1 тыс. т колбасных ...30.10.2024 Производство металлопроката в Свердловской области за год снизилось на 10%
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2024. Производство металлопроката в Свердловской области в январе-сентябре 2024 года ...05.07.2024 Почти половина строительных организаций РФ основным сдерживающим фактором для своей деятельности назвала высокую стоимость материалов
По данным обследования деловой активности строительных организаций, проведенного по состоянию на 10 мая 2024 года, ...05.07.2024 Почти половина строительных организаций РФ основным сдерживающим фактором для своей деятельности назвала высокую стоимость материалов
УрБК, Москва, 05.07.2024. По данным обследования деловой активности строительных организаций, проведенного по состоянию ...