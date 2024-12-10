Свердловские строители пожаловались на дефицит кадров и высокую стоимость материалов

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Недостаток квалифицированных рабочих, высокая стоимость материалов, конструкций, а также изделий и высокие налоги стали основными факторами, которые ограничивали производственную деятельность строительного сектора Среднего Урала в III квартале 2024 года. Об этом говорится в опросе участников рынка специалистами Свердловскстата.



Если о дефиците кадров год назад говорили представители 33 компаний, работающих в регионе, то в отчетном периоде таковых стало 43. О росте стройматериалов заявили 39 организаций, тогда как годом ранее их было 36.



Еще одним фактором, который негативно влиял на строительную отрасль Свердловской области, участники рынка назвали высокие налоги — 37 предприятий в отчетном периоде против 28 годом ранее.



Больше компаний стало отмечать, что выросли проценты по коммерческим кредитам — девять организаций в III квартале 2024 года против пяти за тот же период предыдущего.



При этом если в 2023 году 24 участника рынка отмечали конкуренцию со стороны других строительных фирм, то в отчетном периоде их количество снизилось до 16.



Всего специалисты Свердловскстата опросили 117 представителей застройщиков (кроме микропредприятий), осуществляющих свою деятельность в регионе.