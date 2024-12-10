Свердловские строители пожаловались на дефицит кадров и высокую стоимость материалов

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Недостаток квалифицированных рабочих, высокая стоимость материалов, конструкций, а ...04.12.2024 Производство нелегированной стали в Свердловской области снизилось почти на 12%
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2024. Производство нелегированной стали в Свердловской области и полуфабрикатов из нее в ...05.07.2024 Почти половина строительных организаций РФ основным сдерживающим фактором для своей деятельности назвала высокую стоимость материалов
По данным обследования деловой активности строительных организаций, проведенного по состоянию на 10 мая 2024 года, ...05.07.2024 Почти половина строительных организаций РФ основным сдерживающим фактором для своей деятельности назвала высокую стоимость материалов
УрБК, Москва, 05.07.2024. По данным обследования деловой активности строительных организаций, проведенного по состоянию ...17.04.2015 В Свердловской области на 3,8% снизилось производство скота и птицы на убой
В I квартале 2015 года по сравнению с 2014 годом в Свердловской области на 3,8% снизилось производство скота и птицы на ...