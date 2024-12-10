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10.12.2024

Свердловские строители пожаловались на дефицит кадров и высокую стоимость материалов

Недостаток квалифицированных рабочих, высокая стоимость материалов, конструкций, а также изделий и высокие налоги стали основными факторами, которые ограничивали производственную деятельность строительного сектора Среднего Урала в III квартале 2024 года. Об этом говорится в опросе участников рынка специалистами Свердловскстата.

Если о дефиците кадров год назад говорили представители 33 компаний-застройщиков, работающих в регионе, то в отчетном периоде таковых стало 43. О росте стройматериалов заявили 39 девелоперов, тогда как годом ранее их было 36.

Еще одним фактором, который негативно влиял на строительную отрасль Свердловской области, участники рынка назвали высокие налоги — 37 предприятий в отчетном периоде против 28 годом ранее.

Больше компаний стало отмечать, что выросли проценты по коммерческим кредитам — девять девелоперов в III квартале 2024 года против пяти за тот же период предыдущего.

При этом если в 2023 году 24 участника рынка отмечали конкуренцию со стороны других строительных фирм, то в отчетном периоде их количество снизилось до 16.

Всего специалисты Свердловскстата опросили 117 представителей застройщиков (кроме микропредприятий), осуществляющих свою деятельность в регионе.
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