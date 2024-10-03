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«Атомстройкомплекс» предлагает внедрить единый подход к проектированию школ и детских садов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. «Атомстройкомплекс» предложил использовать единое техзадание для строительства школ и детсадов в Свердловской области. По оценкам застройщика, это позволит сократить сроки и стоимость возведения нужных региону объектов социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба компании.

«Атомстройкомплекс» предлагает внедрить единый подход к проектированию школ и детских садов в Свердловской области

Идею создания рабочей группы по разработке детализированного единого технического задания на проектирование образовательных учреждений «Атом» презентовал на круглом столе «Реализация проектов комплексного развития территории и опыта типовых решений: проблемы, предложения, опыт». Его организатором выступил Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей.

На совещании обсуждали опыт тиражирования эффективных практик, нацеленных на своевременное обеспечение жилых кварталов образовательными и медицинскими учреждениями. Создание единого для Свердловской области документа с библиотекой оптимизированных проектных решений, на которые могли бы опираться проектировщики, позволит ускорить процедуру согласования и упростить взаимодействие между всеми участниками процесса. По замыслу девелопера, в состав рабочей группы должны войти представители заказчика, генподрядных организаций, проектных и эксплуатирующих компаний.

«Наличие связки проектировщик-строитель позволит разрабатывать проектную документацию, заточенную под применяемые в регионе строительные технологии. Необходимо создать инструкцию от строителей для проектировщиков с визуализацией и пониманием того, как предлагаемые решения будут работать на этапе эксплуатации бюджетными организациями», — пояснил директор по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Александр Трухин.

Унифицированные технические задания уже применяют в других регионах. Например, московский департамент образования выпустил подобный документ и удачно применяет его при проектировании и строительстве школ в Москве. Это «Стандарт «Московская школа» — единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ, рекомендации по наполнению классов, рекреаций, общественных зон.

«Атомстройкомплекс» на протяжении трех десятков лет является одним из ключевых генподрядчиков по строительству объектов социальной инфраструктуры в Екатеринбурге и Свердловской области. В портфолио компании — более 30 построенных школ и детских садов. Компания стала пионером в Екатеринбурге в строительстве школ по государственно-частному партнерству, этот опыт позволил отследить весь жизненный цикл школы — от проектирования до эксплуатации, выявить коллизии и точки роста. Ранее на полях форума 100+Technobuild-2024 «Атомстройкомплекс» и СОСПП заключили соглашение о тиражировании практики применения механизма государственно-частного партнерства при строительстве объектов социальной инфраструктуры и, в частности, образовательных учреждений.

Кроме того, в рамках мероприятия были высказаны предложения по ускорению работ по освоению земельных участков застройщиков и сроков ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, включая самостоятельное выполнение застройщиками подготовки проектной документации, внесения изменений в правила технологического присоединения и другое.

Также были рассмотрены вопросы интеграции механизма государственно-частного партнерства в проекты комплексного развития территорий.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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