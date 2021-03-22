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В России разрабатывается законопроект о легализации пребывающих в стране с нарушениями действующих правил мигрантов

УрБК, Москва, 05.04.2021. МВД России разрабатывает законопроект, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, вопреки имеющимся нарушениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Как отметил собеседник агентства, законопроектом будет определен порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах. Согласно нововведениям, предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени.

Помимо этого, по словам собеседника ТАСС, меры административного воздействия в отношении этих граждан не будут применяться, а ранее принятые будут отменены.

Также в МВД сообщили, что законопроект разрабатывается в рамках работы по реформированию миграционного законодательства РФ в соответствии с реализацией Концепции государственной миграционной политики. Концепция законопроекта одобрена правительством.

Отметим, что в начале марта Минстрой РФ признал нехватку на российских стройплощадках около 1,2 млн рабочих. В это же время «Уральское объединение строителей» распространило заявление о необходимости принятия мер по привлечению в регион трудовых мигрантов, без которых работа на городских стройках может остановиться.

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