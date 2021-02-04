Минстрой: На российских стройплощадках не хватает 1,2 млн рабочих

УрБК, Москва, 09.03.2021. На российских строительных площадках не хватает около 1,2 млн рабочих. Об этом сообщил журналистам глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.



«Мы завозим строителей в ручном управлении, но массово механизм пока отрабатывается, чтобы обеспечить ввоз. Нам нужно возместить еще минимум 1,2 млн рабочих на стройках, и не везде, к сожалению, мы сумели заместить нашими строителями», — заявил И. Файзуллин (цитата по «Интерфаксу»).



Напомним, что в начале 2021 года одно из крупнейших объединений строительных компаний Свердловской области — «Уральское объединение строителей» — распространило заявление о необходимости принятия мер по привлечению в регион трудовых мигрантов, без которых работа на городских стройках может остановиться. Представители строительной отрасли отметили, что из-за коронавирусных ограничений число иностранных рабочих на уральских стройках снизилось, фактически лишив девелоперов рабочих рук. Оставшиеся иностранные строители, видя дефицит трудовых ресурсов, начали требовать увеличения платы за свою работу.