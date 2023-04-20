81% свердловчан считают, что в регионе много мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. Три тысячи соискателей из Свердловской области на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru выразили свое отношение к присутствию трудовых мигрантов в регионе.



Согласно исследованию, 81% из этого числа на вопрос «по вашим ощущениям, в вашем регионе сейчас много трудовых мигрантов из других стран или мало?», высказались положительно. Год назад этот показатель был на уровне 58%. То есть за отчетный период он вырос на 23%.



Специалисты сервиса фиксируют, что в целом по стране число граждан, испытывающих подобное же отношение к трудовым мигрантам, оказался чуть ниже, порядка 80%. Тем не менее, в РФ наблюдается тот же тренд, что и в Свердловской области. Число подобных ответов увеличилось на 21% (с 60% в 2023 году).



На доминирующую роль мигрантов, прежде всего, респонденты указывали в таких профессиональных сферах, как транспорт и логистика (сразу 92%), автомобильный бизнес (91%), безопасность (89%) и строительство (85%).



Только 13% жителей Свердловской области считают, что число иностранных работников сейчас находится в адекватном количестве. Этот показатель за год снизился на 16%.



Еще на 2% стало меньше тех респондентов, которые считает, что мигрантов могло быть и больше. Чаще всего такого мнения придерживаются работники из сферы маркетинга, общепита и туризма, добычи сырья, розничной торговли и IT-специалисты. Остальные 5% затруднились ответить.



При этом больше половины (55%) считает, что основной причиной найма трудовых мигрантов является их низкий запрос на оплату труда.



Еще по 53% придерживаются мнения, что условия, на которые соглашаются работать в России иностранные граждане, не соответствуют запросам коренного населения, и что им сложнее защитить свои права. 50% ответили, что мигрантов трудоустраивают «свои» предприниматели из тех же стран, откуда приехали соискатели.



35% опрошенных жителей Среднего Урала считают, что место трудовых мигрантов в профессиях, не требующих квалификации. К примеру, дворники и грузчики. Еще 18% склонны считать, что это могут быть любые рабочие места, где есть дефицит кадров. 11% полагают, что привлекать иностранцев нужно только на квалифицированную работу (врачи, ученые, преподаватели).



При этом 32% категорически против трудоустройства мигрантов на любую работу.