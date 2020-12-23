Нужны ли Уралу мигранты?

В начале 2021 года одно из крупнейших объединений строительных компаний Свердловской области — «Уральское объединение строителей» — распространило заявление о необходимости принятия мер по привлечению в Свердловскую область трудовых мигрантов, без которых работа на городских стройках может остановиться. Представители строительной отрасли отметили, что из-за коронавирусных ограничений число иностранных рабочих на уральских стройках снизилось, фактически лишив девелоперов рабочих рук. Оставшиеся иностранные строители, видя дефицит трудовых ресурсов, начали требовать увеличения платы за свою работу.



В письме, направленном заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, который курирует строительную отрасль России, уральские девелоперы попросили изменить распоряжение правительства № 635 от 16.03.2020 «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан». По их мнению, документ должен быть дополнен новой категорией иностранцев, которым разрешен въезд в Россию: «граждан стран СНГ, принимающих участие в работах в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, следующих через государственную границу Российской Федерации по списку наиболее востребованных специальностей».



«Сейчас мы ведем работу с паспортно-визовым сервисом при МВД России (ПВС) по созданию договора между странами СНГ и РФ. В трехстороннем договоре примут участие агентства по трудовой миграции стран СНГ, работодатель (строительная компания) и ПВС. Последний помогает в подготовке документов, необходимых для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации. ПВС выступает своего рода гарантом. Мы надеемся, что ситуация с въездом мигрантов разрешится в марте», — отмечает заместитель генерального директора СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.



Казалось бы, на рынке есть существенный дефицит трудовых ресурсов. Мигрантов не хватает, их труд буквально нарасхват. Можно было бы предположить, что те же девелоперы, заинтересованные в рабочих руках приезжих из Средней Азии, должны способствовать легализации своих сотрудников, обеспечению их необходимыми документами и жильем. Но на практике, похоже, это происходит далеко не всегда.



Так, 1 марта пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области сообщила об изобличении 418 мигрантов, проживавших не по месту временной регистрации, а непосредственно на месте работы, то есть на строительных объектах. Как выяснили сотрудники миграционного контроля, 418 гастарбайтеров были официально зарегистрированы в 50-местном хостеле, но реально в нем не жили. По данному факту было возбуждено несколько административных дел, общая сумма штрафов за нарушения миграционного режима составила 4 млн руб.



Подобные случаи далеко не единичны. Проверки мигрантов проводятся правоохранительными органами постоянно, и очень часто их результатами становятся выявление многочисленных нарушений паспортно-визового режима, работа без оформления соответствующих разрешений, проживание не в местах регистрации, а непосредственно на строительных объектах. Все это напрямую свидетельствует о существовании целой системы обхода правил, в которую вовлечено значительное число трудовых кадров из Средней Азии. Следствием такого положения дел становится принципиальная незащищенность мигрантов: нарушители будут легкими жертвами любых проверяющих органов — и чиновников, и полиции, и в конечном счете работодателей.



«Я практически каждый день работаю с мигрантами и хорошо знаю проблемы и пути их решения. До пандемии мы не до конца оценивали и понимали, какой вклад мигранты вносили и вносят в развитие экономики нашей страны. Мы не особо обращали внимание на проблемы мигрантов, с чем им приходится сталкиваться при получении заветных документов, чтобы начать работать легально. Эти проблемы остались и на сегодняшний день», — отмечает руководитель «Интернационального союза диаспор» и «Грузинского общества «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили.



Казалось бы, одним из возможных решений проблемы могло бы стать временное снижение мер контроля над мигрантами хотя бы на период действия карантинных ограничений, а в идеале — и постоянно.



«Необходимо сократить и упростить сроки и процедуры получения разрешающих документов для мигрантов. Работу миграционной службы сделать открытой и понятной, исключить разные сомнительные схемы. Нужен четкий и понятный алгоритм действия для мигрантов. Для перелома и изменения сложившейся системы взаимоотношений с мигрантами надо кардинально поменять систему, для решения этих сложных задач необходимо привлечь специалистов и людей, знающих миграционную проблематику, необходимо исключить бюрократию и сомнительные схемы в деле миграции», — считает Нукри Чавлеишвили.



Но такое предложение не находит понимания ни у строителей, ни у органов государственной власти.



«Безусловно, МВД должно выполнять свою функцию, в том числе контролировать мигрантов. И нет необходимости смягчить меры контроля: закон есть закон», — отмечает Денис Снетков.



«Меры по контролю над мигрантами выполняются в соответствии с действующим законодательством. Мы убеждены, что соблюдение законов обязательно, вне зависимости от текущей ситуации. В условиях повышенных рисков распространения коронавирусной инфекции к местам размещения людей применяются дополнительные требования, и от контроля их исполнения зависит общая работа по сдерживанию эпидемии», — вторит девелоперам и министерство строительства Свердловской области.



Другой мерой, которая позволила бы улучшить положение мигрантов и повысить привлекательность Среднего Урала, мог бы стать перенос ответственности за обеспечение мигрантов документами и жильем на работодателя.



«В сегодняшней ситуации в привлечении мигрантов больше всего заинтересован строительный бизнес, они и должны выступать в качестве гаранта легального пребывания мигрантов на территории субъектов России и взять на себя правовую сторону взаимодействия с органами миграционной службы по вопросам легализации мигрантов, чтобы исключить разные бюрократические проволочки и сомнительные схемы», — говорит Нукри Чавлеишвили.



Теоретически к этому готовы и строители, и минстрой.



«Строительные компании должны предпринимать меры по обустройству мигрантов, содействовать получению необходимых для работы документов, медицинского сопровождения. При необходимости — обеспечивать места проживания с получением временной регистрации. Также при привлечении иностранной рабочей силы строительная компания обязана заключить трудовой договор либо договор гражданско-правового характера, вовремя выплачивать заработную плату, своевременно выполнять отчисления во внебюджетные фонды», — отмечает минстрой.



«Если говорить о месте жительства, компания должна организовать место постоянного проживания для работников», — считает Д. Снетков.



Но на практике выясняется, что мигранты оказываются вынуждены вступать в разного рода схемы по получению разрешений на работу и проживание, подделывать документы, жить на стройке. А такое положение приводит рабочих из Средней Азии к полностью бесправному статусу, превращает в объект для поборов со стороны любых проверяющих.



Казалось бы, на лицо противоречие: с одной стороны, строительные компании заявляют о том, что мигранты Уралу необходимы, и без них строительная отрасль просто встанет. С другой — никто не готов лоббировать смягчение миграционного законодательства и оказывать помощь в оформлении документов. Впрочем, участники строительного рынка отмечают, что на самом деле никаких противоречий здесь нет.



«Часто рассуждения девелоперов о заботе за мигрантов не более чем слова. На самом деле строителям нужны не рабочие из Средней Азии сами по себе. Им нужна дешевая и бесправная рабочая сила, «рабы». Они напрямую заинтересованы в том, чтобы мигранты были бесправны, не могли никуда пожаловаться, и именно поэтому зачастую специально нанимают людей с неправильно оформленными документами. Если же оформлять рабочим все документы, предоставлять места в общежитиях, платить «белую» зарплату, то они, во-первых, перестанут быть дешевыми, во-вторых — бесправными. А такие мигранты уже мало кому интересны», — отмечает специалист, знакомый с ситуацией на теневом рынке рабочей силы.



При таком подходе к проблеме ожидать серьезного изменения в вопросе о мигрантах сложно. Уже сейчас строители больше заинтересованы в том, чтобы увеличить их приток, а не в улучшении качества их жизни или тем более создании на Урале особых условий, сделавших бы его привлекательным для рабочих из ближнего зарубежья. Впрочем, есть и иное мнение.



«Россию надо сделать привлекательной страной для мигрантов по всем направлениям, а для этого надо пересмотреть и изменить взгляд и подход к мигрантам, а также провести другие важные изменения в законодательство, что и приведет к росту имиджа и престижа страны», — полагает Нукри Чавлеишвили.