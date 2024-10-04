Двух екатеринбуржцев задержали по делу о легализации незаконной миграции

Материалы по теме

В Екатеринбурге задержали двух женщин за организацию нелегального пребывания 600 мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. В Екатеринбурге задержали двух женщин, которые организовали пребывание 600 нелегальных ...

Шесть жителей Екатеринбурга обвиняются в организации незаконной миграции более 8 тыс. иностранцев

Перед судом по обвинению в организации незаконной миграции предстанут шесть злоумышленников, фиктивно прописавших в ...

Шесть жителей Екатеринбурга обвиняются в организации незаконной миграции более 8 тыс. иностранцев

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2021. Перед судом по обвинению в организации незаконной миграции предстанут шесть ...

На Южном Урале ликвидировали канал легализации иностранных граждан на территории РФ

УрБК, Челябинск, 17.12.2019. На Южном Урале пресечена деятельность организованной преступной группы, ...

В Артемовском задержали двух мужчин за организацию незаконной миграции

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. В Артемовском задержали двух граждан одной из бывших союзных республик, которые ...