УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:10

Двух екатеринбуржцев задержали по делу о легализации незаконной миграции

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Екатеринбурга, которые легализовывали незаконное пребывание в стране мигрантов из Центрально-Азиатского региона. Об этом пишет «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области.

По данным силовиков, задержанные с декабря 2020 года по май 2024 года подделывали трудовые договоры от имени юридических лиц, необходимые для продления срока законного пребывания в РФ и для фиктивной постановки на учет по месту пребывания.

В рамках оперативно-следственных мероприятий были проведены обыски по месту жительства и в местах профессиональной деятельности лиц, подозреваемых в противоправной деятельности. Обнаружены документы, подтверждающие причастность указанных лиц к легализации мигрантов. Также были изъяты списки ранее легализованных иностранных граждан, оттиски печатей и другие материалы, свидетельствующие о нарушении законодательства. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору».

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Оба фигуранта в настоящее время содержатся под стражей», — уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.10.2024 В Екатеринбурге задержали двух женщин за организацию нелегального пребывания 600 мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. В Екатеринбурге задержали двух женщин, которые организовали пребывание 600 нелегальных ...

15.01.2021 Шесть жителей Екатеринбурга обвиняются в организации незаконной миграции более 8 тыс. иностранцев

Перед судом по обвинению в организации незаконной миграции предстанут шесть злоумышленников, фиктивно прописавших в ...

15.01.2021 Шесть жителей Екатеринбурга обвиняются в организации незаконной миграции более 8 тыс. иностранцев

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2021. Перед судом по обвинению в организации незаконной миграции предстанут шесть ...

17.12.2019 На Южном Урале ликвидировали канал легализации иностранных граждан на территории РФ

УрБК, Челябинск, 17.12.2019. На Южном Урале пресечена деятельность организованной преступной группы, ...

01.11.2017 В Артемовском задержали двух мужчин за организацию незаконной миграции

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. В Артемовском задержали двух граждан одной из бывших союзных республик, которые ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале01.09.2025«Три столицы»
Архив новостей
Сентябрь 2025 (547)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.