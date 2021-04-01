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В Екатеринбурге предприятие «Технолит» задолжало работникам свыше 2,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. В Екатеринбурге руководство ООО «Технолит» задолжало работникам зарплату на сумму свыше 2,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки соблюдения требований трудового законодательства компанией «Технолит» установлено, что предприятие накопило задолженность по зарплате перед работниками за период с июля 2019 по январь 2021 года.

«По результатам проверки прокуратуры Октябрьского района Екатеринбурга директору предприятия внесено представление об устранении нарушений закона. Задолженность по выплате заработной платы организацией погашена в полном объеме», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В отношении директора ООО «Технолит» возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы», уточняет пресс-служба ведомства.

Как сообщал УрБК, ранее органы прокуратуры помогли добиться выплаты зарплаты в сумме свыше 1,5 млн руб. работникам авторемонтного завода в Первоуральске.

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