Екатеринбуржец погасил задолженность по кредиту после ареста судебными приставами его автомобиля Mazda

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. В Екатеринбурге мужчина погасил задолженность по кредиту после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль Mazda 3.
Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области, исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным платежам в размере порядка 150 тыс. руб. было возбуждено в Верх-Исетском районном отделении Екатеринбурга. Должника уведомили об этом, но он не спешил погашать задолженность перед банком.
Позже выяснилось, что у должника есть в собственности автомобиль Mazda 3. Транспортное средство объявили в розыск.
В итоге автомобиль был найден, арестован и передан на ответственное хранение представителю взыскателя. На следующий день мужчина погасил задолженность в полном объеме. Должник предоставил судебному приставу платежные документы, арест с автомобиля снят.
Отметим, что на этой неделе стало известно о другом подобном случае, когда судебным приставам удалось добиться уплаты долга от мужчины после ареста его автомобиля Toyota Camry.
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. В Екатеринбурге судебные приставы добились погашения задолженности по кредиту мужчины, ...01.12.2020 Екатеринбуржец погасил долг по кредиту только после ареста автомобиля «ГАЗель»
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. Екатеринбуржец погасил долг по кредиту только после ареста автомобиля «ГАЗель». Об этом ...01.10.2020 Свердловчанин погасил долг по налогам в сумме 30 тыс. рублей только после ареста автомобиля BMW Х5
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2020. Житель Верхней Пышмы погасил задолженность по транспортному налогу в сумме порядка 30 ...11.09.2020 Судебные приставы арестовали у жителя Екатеринбурга автомобиль BMW Х5 за долг в 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2020. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали BMW Х5 должника в счет погашения долга по ...08.09.2020 У жителя Невьянска приставы арестовали Ford Focus за долг по кредиту на сумму 220 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2020. Судебные приставы Невьянского районного отделения ГУФССП арестовали автомобиль за долги ...