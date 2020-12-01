Екатеринбуржец погасил задолженность по кредиту после ареста судебными приставами его автомобиля Mazda

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. В Екатеринбурге мужчина погасил задолженность по кредиту после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль Mazda 3.



Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области, исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным платежам в размере порядка 150 тыс. руб. было возбуждено в Верх-Исетском районном отделении Екатеринбурга. Должника уведомили об этом, но он не спешил погашать задолженность перед банком.



Позже выяснилось, что у должника есть в собственности автомобиль Mazda 3. Транспортное средство объявили в розыск.



В итоге автомобиль был найден, арестован и передан на ответственное хранение представителю взыскателя. На следующий день мужчина погасил задолженность в полном объеме. Должник предоставил судебному приставу платежные документы, арест с автомобиля снят.



Отметим, что на этой неделе стало известно о другом подобном случае, когда судебным приставам удалось добиться уплаты долга от мужчины после ареста его автомобиля Toyota Camry.