В Екатеринбурге мужчина погасил кредит после ареста его автомобиля Toyota Camry судебными приставами

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. В Екатеринбурге судебные приставы добились погашения задолженности по кредиту мужчины, ограничив его в праве выезда за рубеж и арестовав принадлежащий ему автомобиль Toyota Camry.
Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области, в Верх-Исетское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный документ об аресте заложенного имущества в виде автомобиля Toyota Camry в рамках обеспечительной меры по кредиту должника с объявленной судом стоимостью автомашины 420 тыс. руб.
Судебный пристав составил акт изъятия и передачи автомашины взыскателю — кредитной организации. Кроме того, должника временно ограничили в праве выезда за пределы РФ.
Отмечается, что принятые приставами меры положительно повлияли на исполнение требований суда должником, поскольку он, будучи гражданином другого государства, совершал поездки за границу.
В итоге мужчина погасил всю сумму задолженности кредитной организации, в связи с чем арест с автомобиля был снят и отменены все ранее наложенные на должника ограничения.
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