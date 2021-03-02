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Вчера, 12:21

Российские ритейлеры и производители договорились о временной заморозке цен на тушку бройлера

УрБК, Москва, 09.03.2021. Российские торговые сети и производители мяса птицы пришли к соглашению об установлении предельной цены на тушку бройлера сроком на три недели, пишет газета «Коммерсантъ».

В переговорах принимали участие представители Национального союза птицеводов и Ассоциации компаний розничной торговли. Предполагается, что отпускная цена будет зафиксирована на уровне 145 руб. за 1 кг.

Ранее Минсельхоз РФ объявил о разработке механизмов господдержки птицеводческой отрасли, которые позволят сохранить финансовую устойчивость производителей и стабилизировать цены на мясо птицы и яйца.

Ведомство планирует увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли, а также пролонгировать льготные инвесткредиты предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц. Для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц планируется стимулировать развитие их собственного производства.

Как сообщал УрБК, ранее федеральные торговые сети начали получать уведомления от производителей о повышении цен на ряд продуктов питания. Заявки о росте цен поступали в том числе и от производителей яиц и мяса птицы.

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