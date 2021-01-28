Голодная весна

На днях федеральные торговые сети начали получать уведомления от производителей о повышении цен на ряд продуктов питания. Ритейлерам уже поступили заявки о росте цен на мясную продукцию, яйца и мясо птицы. Вдобавок к этому в марте истекает срок заморозки стоимости на сахар, муку и подсолнечное масло. По прогнозам сельхозпроизводителей и ритейлеров, после окончания моратория сработает отложенный рост цен, и весной это может резко подстегнуть инфляцию.



Уведомления о повышении цен на ряд продуктов питания торговые сети начали получать на этой неделе. Сначала стало известно о переговорах ритейлеров с мясопереработчиками. Производители предупредили о повышении стоимости на свою продукцию на 10-15% (в зависимости от вида мяса).



17 февраля стало известно, что к торговым предприятиям поступило предложение от представителей птицепрома повысить цены на яйца и мясо птицы до 19%. Сельхозпроизводители обосновали подорожание тем, что в АПК сократилось поголовье скота и одновременно с этим выросла стоимость кормов.



Для примера: в Свердловской области по итогам января 2021 года в хозяйствах всех категорий произвели 130,9 млн яиц, что на 3,3% ниже уровня предыдущего года (данные Свердловскстата). Производство скота и птицы на убой за тот же период снизилось на 1,9% (до 21 тыс. т).



Ритейлерам, в свою очередь, удалось договориться об увеличении стоимости на 10%. О ситуации на продовольственном рынке был предупрежден Минпромторг, однако профильные ведомства до настоящего времени не отреагировали на сигналы.



В Минсельхозе в ответ на запрос ТАСС заявили, что не располагают сведениями о возможном подорожании яиц и мяса птицы. В то же время в министерстве заверили, что держат ситуацию на контроле (напомним, в январе ведомство поручило регионам предпринимать меры по сдерживанию цен на ряд продуктов питания). Как отметили в ведомстве, с участниками отрасли регулярно проводятся переговоры, для того чтобы не допустить необоснованного повышения цен.



Неизвестно, к чему приведут эти переговоры, поскольку на фоне неурожая в ряде регионов страны у сельхозпроизводителей возникли проблемы с кормами. Этот фактор, в частности, признают в Уральском главном управлении Банка России.



«Ускорение роста цен на свинину и мясо птицы связано с увеличением издержек на корма (на основе зерновых и масличных культур), биодобавки и ветеринарные препараты, в том числе из-за ослабления рубля (заметная часть кормов, биодобавок и препаратов — импорт или с импортной составляющей в затратах). Кроме того, на предложение мяса кур негативно повлияли вспышки птичьего гриппа в ряде регионов страны. Увеличение темпов прироста стоимости кондитерских изделий по-прежнему обусловлено ростом затрат на основные ингредиенты (муку и сахар), которые еще не были полностью перенесены в цены», — говорится в сообщении.



Вдобавок к этому выросли цены на автомобильное топливо, что также повлияло на стоимость продукции, которую доставляют на полки торговых сетей. В итоге удорожание ряда продуктов питания привело к ускорению инфляции в Уральском федеральном округе. В годовом выражении этот показатель в январе 2021 года составил 4,6%.



Впрочем, рост цен на продовольствие, как ранее писал УрБК, был ожидаемым явлением. Еще в январе 2021 года в стране ощутимо подорожали овощи и картофель из-за того же последствия неурожая в ряде регионов (в том числе на Среднем Урале). Вдобавок к этому торговые сети уведомили свердловское минАПК о ежеквартальном повышении цен в диапазоне 1-3%.



Минсельхоз РФ, а также другие профильные ведомства, в свою очередь, отвечают на новые вызовы переговорами и попытками усилить контроль за продовольственным рынком. Но прошедший месяц показал неэффективность этих мер.



По окончании I квартала 2021 года ритейлеры, переработчики и производители ожидают ухудшения ситуации в связи с истечением срока заморозки цен на подсолнечное масло, муку и сахар. Предполагалось, что за время моратория Минсельхоз предпримет меры, чтобы не допустить отложенного роста стоимости продукции. В частности, мукомолам и хлебопекарням была обещана субсидия из бюджета для компенсации расходов. В Свердловской области в начале февраля 2021 года на эти цели было выделено около 60 млн руб. Однако, судя по отзывам участников отрасли, этих денег для отрасли, мягко говоря, недостаточно.



«Если принять, что 500 тонн в сутки едят хлеба. То эти 60 млн — примерно 8 копеек на булку. Всего за один месяц», — прокомментировал решение свердловских властей владелец екатеринбургской пекарни «На Вишневой» Анатолий Павлов.



По его оценкам, с сентября 2020 года по настоящее время сахар для хлебопекарен подорожал на 80%, маргарин — на 55%, мука — на 50%. Исходя из таких расчетов, для сдерживания цен на хлебобулочную продукцию объем субсидий из областного бюджета должен быть в несколько раз выше. Впрочем, выделенные из бюджета деньги до участников отрасли в Свердловской области, по их отзывам, еще не дошли, и неизвестно, в какие сроки перечислят дотации.



При таком развитии событий профильным ведомствам придется или продлевать договор о заморозке цен, или срочно изыскивать крупные суммы, чтобы стабилизировать продовольственный рынок. На втором варианте как раз настаивают сельхозпроизводители и ритейлеры, поскольку искусственное сдерживание рынка может привести в итоге к разорению производителей.



Если же Минсельхоз и Минпромторг будут придерживаться прежней тактики поиска необоснованного роста цен, это может привести к потере контроля над ситуацией. Большая часть социально значимых продуктов питания в России будет дорожать на протяжении всей весны — до прибытия первой партии нового урожая из стран, которые не попали под продовольственное эмбарго.