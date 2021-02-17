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Вчера, 11:22

Житель Екатеринбурга перевел на счета псевдобанкира 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. В Екатеринбурге местный житель перевел на счета телефонного мошенника, представившегося сотрудником банка, 1,3 млн руб.

Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в полицию обратился 47-летний местный житель. Он рассказал, что накануне ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что на имя заявителя открыт кредит на 1,3 млн руб., который в действительности клиент не оформлял. Затем лжебанкир сказал мужчине, что ему нужно вернуть в банк указанную сумму, и убедил его обналичить заемные деньги и перевести на указанные им счета.

В итоге мужчина через банкоматы по частям обналичил деньги и перевел на требуемые счета. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, превысила 1,3 млн руб.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Отметим, что недавно мошенники, используя подобную схему, выманили у екатеринбуржца 1,2 млн руб., которые он выручил от продажи квартиры.

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