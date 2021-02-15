Житель Екатеринбурга перевел мошенникам 1,2 млн рублей, вырученные от продажи квартиры

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Очередной жертвой телефонных мошенников в Екатеринбурге стал 44-летний местный житель. Неизвестные убедили его перевести на «защищенные» счета все имеющиеся у него средства в сумме 1,2 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.
По словам потерпевшего, злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности банка, убедили перевести все имеющиеся на его счетах деньги на специальные «защищенные» счета, которые ему продиктовали. Крупная сумма денежных средств была выручена им от продажи квартиры в Кировском районе Екатеринбурга, уточнил мужчина.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудники уголовного розыска предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, уточняют в УМВД России по Екатеринбургу.
Как сообщал УрБК, днем ранее стало известно, что от действий телефонных мошенников пострадала 27-летняя екатеринбурженка. Поверив лжебанкирам и псевдоправоохранителям, она перевела на счета злоумышленников 2,6 млн руб. Девушку ввели в заблуждение, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит, и, чтобы пресечь деятельность злоумышленников, необходимо оформить кредит в банке и перевести деньги на «резервный» счет.
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