В Екатеринбурге программист завода после звонка лжесотрудников «Госуслуг» перевел на «безопасные счета» около 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Екатеринбурге программист завода после звонка лжесотрудников портала «Госуслуги» оформил несколько кредитов и перевел деньги на «безопасные счета». Об этом сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.



В полиции мужчина рассказал, что ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником «Госуслуг» и пояснил, что злоумышленники пытаются оформить на собеседника кредиты. Затем потерпевшего переключили на «сотрудника кибербезопасности», который рассказал жертве о необходимости сделать реструктуризацию и обновить кредитный потенциал, взять кредиты, чтобы якобы обезопасить денежные средства и перевести их на соответствующий «безопасный счет», который ему продиктуют.



Поверив мошенникам, пострадавший через мобильное банковское приложение увеличил лимит по кредитной карте до 920 тыс. руб. и взял дебетовый кредит на 1,2 млн руб. После этого он через банкомат обналичил 1 млн 970 тыс. руб. и шестью транзакциями перевел указанную сумму на счета злоумышленников. Затем заявитель вновь обратился в отделение кредитной организации, чтобы снять остаток средств на счете, но сотрудники банка объяснили ему, что он стал жертвой злоумышленников.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».