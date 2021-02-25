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Глава Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил энергетиков «Россети Урал» за оперативное восстановление электроснабжения в регионе

УрБК, Челябинск, 26.02.2021. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил благодарность персоналу и руководству компании «Россети Урал» за оперативную работу по восстановлению электроснабжения жителей региона в ходе ликвидации последствий непогоды, которая обрушилась на Челябинскую область 23 и 24 февраля.

Напомним, днем 23 февраля в результате прохождения по территории Челябинской области холодного атмосферного фронта, сопровождавшегося метелями и шквалистым ветром с порывами до 25 м/с, были зафиксированы технологические нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры. Энергетики оперативно вернули свет в дома 126 населенных пунктов региона, работая в круглосуточном режиме, в тяжелых условиях, значительно осложненных снежными заносами и перекрытием дорог в регионе; для решения проблемы энергетики активно взаимодействовали с региональными и муниципальными властями.

Как сообщает группа по связям с общественностью филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго», Алексей Текслер высоко оценил профессионализм и мужество, проявленные энергетиками в ходе ликвидации последствий стихии.

«Особая благодарность энергетикам «Россети Урал». Коллеги занимались и продолжают заниматься восстановлением не только своих электрических сетей, но и оказывают помощь частным территориальным сетевым организациям. Это очень важно, когда на помощь приходит главная электросетевая компания Челябинской области и помогает оперативно решать возникающие проблемы», — отметил Алексей Текслер.

Отмечается, что в восстановительных работах были задействованы 120 бригад в составе 378 человек, 133 единицы спецтехники. В регион оперативно была стянута дополнительная группировка сил и средств из соседних регионов присутствия компании «Россети Урал», а также компании «Россети ФСК ЕЭС» в количестве 15 дополнительных аварийно-восстановительных бригад в составе 80 человек и 22 единиц спецтехники.

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