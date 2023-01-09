Филиал «Россети Урал» — «Пермэнерго» инвестирует 240 млн рублей на модернизацию электросети Култаевского района в Пермском крае

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Филиал «Россети Урал» — «Пермэнерго» направит 240 млн руб. на модернизацию электросетевого комплекса 37 населенных пунктов Култаевского района, где проживает более 52 тыс. человек.



Как сообщает пресс-служба компании, энергетики завершат все мероприятия до начала отопительного сезона. В течение I квартала 2023 года в данном районе уже выполнена установка 10 дополнительных ТП, замено 12 силовых трансформаторов в действующих ТП, для перераспределения нагрузки и строительства дополнительных ЛЭП установлено порядка 150 опор. В частности, в поселке Протасы была установлена разгрузочная трансформаторная подстанция. Также здесь построены воздушные линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью порядка 200 м.



«В рамках инвестиционной программы филиала «Свердловэнерго» на развитие распределительной сетевой инфраструктуры на территории Сысертского и Белоярского городских округов вблизи Екатеринбурга компания «Россети Урал» направит около 50 млн руб. Это позволит повысить качество электроснабжения порядка 37 тыс. потребителей. Одним из масштабных проектов в основной сети, станет строительство подстанции 35 кВ «Бобровка», которая станет основным центром питания для 8 тыс. жителей населенного пункта Бобровский и распределит нагрузку энергоузла Сысертского городского округа», — говорится в сообщении.



На территории Белоярского городского округа в текущем году энергетики проведут модернизацию высоковольтной сети в населенных пунктах Гусево, Косулино и Прохладный. В результате повысится качество электроснабжения порядка 29 тыс. жителей данных населенных пунктов.



Отмечается, что комплексный подход энергетиков «Россети Урал» в реализации данной программы позволит распределить нагрузку на сеть, повысить параметры качества электроэнергии, поступающей потребителям.