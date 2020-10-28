Энергетики «Россети Урал» восстановили электроснабжение в 126 населенных пунктах Челябинской области, пострадавших от стихии

УрБК, Челябинск, 25.02.2021 Энергетики «Россети Урал» — «Челябэнерго» завершили весь объем ремонтных работ в электросетевом комплексе Южного Урала, пострадавшего от стихии. Электроснабжение клиентов компании восстановлено.



Как сообщает группа по связям с общественностью филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго», энергетики вернули свет в дома 126 населенных пунктов региона, которые расположены в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском, Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском, Красноармейском районах Челябинской области. Также нарушение электроснабжения наблюдалось в Миассе и Копейске.



Специалисты энергокомпании работали в круглосуточном режиме, в тяжелых условиях. Работы были значительно осложнены снежными заносами на дорогах и перекрытием дорог в регионе. В восстановительных работах были задействованы 120 бригад в составе 378 человек, 133 единицы спецтехники.



«Специалисты компании «Россети Урал» приложили все усилия, чтобы максимально оперативно ликвидировать последствия непогоды и восстановить нормальную схему электроснабжения жителей Южного Урала. В регион оперативно была стянута дополнительная группировка сил и средств из соседних регионов присутствия компании, а также компании «Россети ФСК ЕЭС» в количестве 15 дополнительных аварийно-восстановительных бригад в составе 80 человек и 22 единиц спецтехники. В круглосуточном режиме работала усиленная группировка контакт-центра. Для решения проблемы энергетики активно взаимодействовали с региональными и муниципальными властями. Коммунальные службы оказывали максимальное содействие энергетикам по расчистке дорог и подъездных путей к энергообъектам», — говорится в сообщении.



Сегодня, 25 февраля, по заявкам жителей в Чебаркуле, Еманжелинске, Копейске, Троицке, Сосновском, Еткульском, Варненском, Карталинском, Нагайбакском и Кизильском районах специалисты будут выполнять точечные работы на воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ. Энергетики останутся в Челябинской области до стабилизации погоды.



Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов, а также узнать о ходе восстановительных работ можно по телефонам контакт-центра компании «Россети Урал» 8-800-22-00-220 и 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный), в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-2901-220.