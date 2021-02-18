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Суд в Екатеринбурге отменил запрет на снос здания ПРОМЭКТа на улице Декабристов

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. Октябрьский районный суд Екатеринбурга снял с ООО «ГУП Инвестстрой» ограничения на снос здания ПРОМЭКТа по улице Декабристов, 20.

Как пояснили в пресс-службе райсуда, это связано с отказом прокуратуры от претензий к компании, которая выполняла демонтаж объекта.

«Меры обеспечения исковых требований, наложенные определением Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 22 января 2021 года, в виде запрета продолжения деятельности по выполнению демонтажных работ на объекте «Административное здание по ул. Декабристов, д. 20 в г. Екатеринбурге» — отменены», — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура выяснила, что ООО «Специализированный застройщик «Дом» сменило подрядчика, выполнявшего работы по сносу ПРОМЭКТа. Вместо ООО «ГУП Инвестстрой» на объект с 15 февраля 2021 года зашло ООО «Средний Урал».

Напомним, что 22 января 2021 года Октябрьский районный суд города запретил проводить работы по сносу здания из-за ряда нарушений, выявленных на стройплощадке после обрушения стены ПРОМЭКТа.

Работы по демонтажу объекта начались в конце декабря прошлого года. Впоследствии корпорация «Маяк» заявила, что планирует построить на этом месте два высотных двухэтажных дома.

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