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Прокуратура проверила информацию о возобновлении сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Прокуратура провела проверку на площадке ПРОМЭКТа по улице Декабристов в Екатеринбурге в связи с информацией о возобновлении работ по сносу здания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Строительную технику на площадке заметили местные жители, о чем они сообщили в соцсетях 16 февраля 2021 года. На следующий день к объекту приехали сотрудники надзорного ведомства. В ходе проверки выяснилось, что на площадке сменился подрядчик.

«Установлено, что работы по демонтажу здания по ул. Декабристов осуществляет ООО «Средний Урал», с которым 15 февраля 2021 года ООО «Специализированный застройщик «Дом» заключил договор подряда. При этом договор подряда между ООО «Специализированный застройщик «Дом» и ООО «ГУП Инвестстрой» расторгнут», — говорится в сообщении.

Напомним, что 22 января 2021 года Октябрьский районный суд города запретил проводить работы по сносу здания из-за ряда нарушений, выявленных на стройплощадке после обрушения стены ПРОМЭКТа.

Работы по демонтажу объекта начались в конце декабря прошлого года. Впоследствии корпорация «Маяк» заявила, что планирует построить на этом месте два высотных двухэтажных дома.

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