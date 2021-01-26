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Прокуратура выявила множество нарушений при сносе здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга выявила множество нарушений при проверке ситуации по сносу здания ПРОМЭКТа по улице Декабристов, 20. Об этом говорится в заключении надзорного ведомства, имеющемся в распоряжении УрБК.

В частности, установлено, что ООО «ГУП Инвестстрой», осуществлявшее демонтаж здания, не оборудовало должным образом стройплощадку. К примеру, требованиям закона не соответствовало установленное ограждение. По действующим нормативам, подрядчик должен был установить ворота с охраной и наладить освещение по периметру стройплощадки.

Также отсутствовали строительные леса, которые по нормативам должны быть высотой не менее 15 метров с завесой из металлической сетки. Как следует из документов, из-за наличия выявленных нарушений Октябрьский районный суд Екатеринбурга приостановил работы по демонтажу.

«Также в ходе проверки установлено, что ООО «Специализированный застройщик «Дом» (далее — ООО «СЗ «Дом») допущены нарушения требований Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов в РФ», в связи с чем в отношении гендиректора ООО «СЗ «Дом» возбуждено административное производство по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ», — говорится в документе.

Напомним, что в декабре прошлого года представители «Маяка» уведомили администрацию Екатеринбурга о намерении снести бывший техникум ПРОМЭКТ (ул. Декабристов, 20) и освободить площадку в центре города под новое строительство. Корпорация планирует возвести на месте объекта два высотных жилых дома.

Глава свердловского минстроя Михаил Волков, в свою очередь, заявлял, что девелопер не вправе строить на этой территории два 25-этажных дома. По его словам, этот земельный участок считается санитарно-защитной зоной, поэтому здесь можно строить объекты высотой не более 60 метров.

10 января 2021 года при выполнении работ экскаватором конструктивные элементы строения обрушились на тротуар и проезжую часть дороги. По факту обрушения стены здания ПРОМЭКТа полиция и прокуратура начали проверку.

Отметим, что, несмотря на судебный запрет, подрядчик в конце января 2021 года все-таки продолжил демонтаж объекта.

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