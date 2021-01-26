Подрядчик корпорации «Маяк» продолжил снос здания ПРОМЭКТа, несмотря на запрет суда

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. ООО «ГУП Инвестстрой» продолжило работу по демонтажу здания ПРОМЭКТа по улице Декабристов, 20 в Екатеринбурге. Об этом УрБК сообщили читатели.
Ранее стало известно, что по иску прокуратуры Октябрьский районный суд города наложил запрет на проведение работ по сносу объекта.
Напомним, что в декабре прошлого года представители «Маяка» уведомили администрацию Екатеринбурга о намерении снести бывший техникум ПРОМЭКТ (ул. Декабристов, 20) и освободить площадку в центре города под новое строительство. Корпорация планирует возвести на месте объекта два высотных жилых дома.
Глава свердловского минстроя Михаил Волков, в свою очередь, заявлял, что девелопер не вправе строить на этой территории два 25-этажных дома. По его словам, этот земельный участок считается санитарно-защитной зоной, поэтому здесь можно строить объекты высотой не более 60 метров.
10 января 2021 года при выполнении работ экскаватором конструктивные элементы строения обрушились на тротуар и проезжую часть дороги. По факту обрушения стены здания ПРОМЭКТа полиция и прокуратура начали проверку.
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