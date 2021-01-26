Суд в Екатеринбурге запретил снос здания ПРОМЭКТа на улице Декабристов

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Октябрьский районный суд в Екатеринбурге запретил проводить работы по демонтажу здания ПРОМЭКТа по улице Декабристов, 20. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
В соответствии с постановлением суда приставы Октябрьского района уже вручили требование о запрете ООО «ГУП Инвестстрой», которое занималось сносом объекта.
«По иску прокурора Октябрьского района г. Екатеринбурга, действующего в интересах неопределенного круга лиц, суд вынес решение о запрете продолжения деятельности по выполнению демонтажных работ административного здания по улице Декабристов, 20 до вынесения решения суда», — говорится в сообщении.
В пресс-службе областной прокуратуры, в свою очередь, пояснили, что исковое заявление в суд было подано из-за угрозы «имущественным и личным неимущественным правам граждан и организаций». Основанием для подачи иска стали итоги проверки, проведенной после обрушения стены ПРОМЭКТа при выполнении демонтажных работ.
Напомним, что в декабре прошлого года представители «Маяка» уведомили администрацию Екатеринбурга о намерении снести бывший техникум ПРОМЭКТ (ул. Декабристов, 20) и освободить площадку в центре города под новое строительство. Корпорация планирует возвести на месте объекта два высотных жилых дома.
Глава свердловского минстроя Михаил Волков, в свою очередь, заявлял, что девелопер не вправе строить на этой территории два 25-этажных дома. По его словам, этот земельный участок считается санитарно-защитной зоной, поэтому здесь можно строить объекты высотой не более 60 метров.
10 января 2021 года при выполнении работ экскаватором конструктивные элементы строения обрушились на тротуар и проезжую часть дороги. По факту обрушения стены здания ПРОМЭКТа полиция и прокуратура начали проверку.
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