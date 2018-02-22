Сеть фитнес-клубов «Брайт Фит» в Екатеринбурге по решению суда обязана изменить правила возврата средств клиентам

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. Октябрьский районный суд Екатеринбурга обязал сеть фитнес-клубов «Брайт Фит» изменить правила возврата денег клиентам и скорректировать договор публичной оферты. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Ранее в интересах неопределенного круга лиц с иском выступила тюменская региональная общественная организация защиты прав потребителей «Гарант». Ее участники обнаружили в договоре публичной оферты ООО «Сеть фитнес клубов Брайт Фит» нарушения федерального законодательства и потребовали устранить их. В частности, там найдены противоречия с Гражданским кодексом и законом «О защите прав потребителей». Ответчик утверждал, что некоторые спорные пункты уже удалены из договора, а остальные не нарушают закон.
Суд подтвердил наличие нарушений в восьми пунктах договора. Например, в случае досрочного расторжения договора-оферты клуб вправе удержать стоимость дополнительно понесенных расходов на бахилы, техническое обслуживание пурифайеров, клубной карты, выдачу полотенец (для клубных карт с бассейном), прачечные услуги, клининг, музыкальное сопровождение, электроэнергию, водоснабжение, отопление, аренду помещений, страхование имущества и ответственности клуба. Размер удержаний мог колебаться от 2 до 5 тыс. руб.
Также сеть при просрочке оплаты абонемента на срок более пяти дней назначала неустойку в 0,1% от суммы платежа в день. Суд решил, что эта мера фактически является штрафом за досрочное расторжение договора. Это тоже нарушает закон «О защите прав потребителей».
В итоге суд признал часть претензий истца и обязал «Брайт Фит» внести корректировки в некоторые пункты договора публичной оферты. Вдобавок компания должна в течение месяца после вступления решения в силу донести его до «неопределенного круга лиц путем опубликования текста в СМИ или иным образом». Ответчик попытался оспорить решение в Свердловском областном суде, но безуспешно.
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