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Отставка правительства РФ привела к новому снижению рубля
16 январь 2020 (10:20)
УрБК, Москва, 16.01.2020. Накануне после неожиданного объявления об отставке российского правительства котировки рубля упали по отношению к доллару США и евро.
По состоянию на 16.30 мск среды, 15 января, курс американского доллара к рублю вырос сразу на 30 коп. — до отметки 61,725 руб. за долл., а евро укрепился на 32,5 коп. — до уровня 68,725 руб. за евро. Также снижением отреагировал и российский рынок акций.
Напомним, что накануне вечером премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.
«В среду после заявления главы правительства РФ Дмитрия Медведева президенту Владимиру Путину об отставке правительства в полном составе российские биржевые индикаторы и рубль продемонстрировали умеренное снижение. Однако, на мой взгляд, отставка действующего правительства, при котором экономика седьмой год демонстрирует обморочный рост, является умеренно позитивным фактором для отечественного рынка акций и валюты», — подчеркнул в комментарии аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.
Отметим, что к 23.49 мск курс доллара США к рублю восстановился до отметки 61,42 руб. за долл., а евро к рублю — до 68,53 руб. за евро.
По состоянию на 16.30 мск среды, 15 января, курс американского доллара к рублю вырос сразу на 30 коп. — до отметки 61,725 руб. за долл., а евро укрепился на 32,5 коп. — до уровня 68,725 руб. за евро. Также снижением отреагировал и российский рынок акций.
Напомним, что накануне вечером премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.
«В среду после заявления главы правительства РФ Дмитрия Медведева президенту Владимиру Путину об отставке правительства в полном составе российские биржевые индикаторы и рубль продемонстрировали умеренное снижение. Однако, на мой взгляд, отставка действующего правительства, при котором экономика седьмой год демонстрирует обморочный рост, является умеренно позитивным фактором для отечественного рынка акций и валюты», — подчеркнул в комментарии аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.
Отметим, что к 23.49 мск курс доллара США к рублю восстановился до отметки 61,42 руб. за долл., а евро к рублю — до 68,53 руб. за евро.
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