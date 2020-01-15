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Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку
15 январь 2020 (19:10)
УрБК. Москва. 15.01.2020. Правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Заявление об этом сразу после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию сделал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.
«Владимир Владимирович обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию. Это существенные изменения и в целом в баланс власти. Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку», — передает слова Дмитрия Медведева РИА «Новости».
Президент принял отставку правительства. До формирования нового кабинета министров все члены правительства останутся на своих нынешних постах в качестве исполняющих обязанности. Председатель правительства Дмитрий Медведев получил приглашение занять пост заместителя председателя Совета безопасности России.
«Владимир Владимирович обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию. Это существенные изменения и в целом в баланс власти. Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку», — передает слова Дмитрия Медведева РИА «Новости».
Президент принял отставку правительства. До формирования нового кабинета министров все члены правительства останутся на своих нынешних постах в качестве исполняющих обязанности. Председатель правительства Дмитрий Медведев получил приглашение занять пост заместителя председателя Совета безопасности России.
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