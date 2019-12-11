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Банк «НЕЙВА»: У ключевой ставки ЦБ есть потенциал для снижения
11 декабрь 2019 (12:26)
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. По мнению уральских банкиров, на ближайшем заседании Центробанка России ключевую ставку могут понизить до уровня не более чем 6,25% годовых.
Напомним, что 13 декабря 2019 года состоится очередное заседание Банка России, где будет решаться дальнейшая судьба ключевой ставки. По мнению финансовых аналитиков как минимум есть два варианта развития событий — сохранение показателя на прежнем уровне 6,5% годовых или его дальнейшее снижение.
Как отмечают представители банка «НЕЙВА», на динамику размера ключевой ставки может повлиять большое количество факторов, «начиная от политики ведущих ЦБ мира и заканчивая инфляцией в России».
«Если очередное — уже пятое за год — понижение ключевой ставки состоится, она может опуститься до уровня не более чем 6,25% годовых. В принципе у ставки ЦБ РФ есть потенциал для снижения — ранее звучали цифры в 6% и даже 5,5%, однако сам Центробанк дает долгосрочный прогноз по уровню инфляции в 4% и считает нормальным превышение ключевой ставки над инфляцией примерно в 200 базисных пунктов, что дает нам ориентир ключевой ставки на уровне 6% годовых», — пояснил в комментарии УрБК заместитель председателя правления банка «НЕЙВА» Игорь Кошмин.
При этом эксперты обращают внимание на то, что традиционно снижение ключевой ставки должно приводить к ослаблению валюты. «Снижение процентного дифференциала между ставкой в рублях и ставками в других валютах не может быть хорошей новостью для тех, кто инвестирует в рублевые активы. Поэтому прихода новых инвесторов в связи со снижением ключевой ставки вряд ли стоит ожидать», — убежден уральский банкир Игорь Кошмин.
Ранее сообщалось о том, что с начала 2019 года снижение ключевой ставки Банка России составило уже 1,25%.
Напомним, что 13 декабря 2019 года состоится очередное заседание Банка России, где будет решаться дальнейшая судьба ключевой ставки. По мнению финансовых аналитиков как минимум есть два варианта развития событий — сохранение показателя на прежнем уровне 6,5% годовых или его дальнейшее снижение.
Как отмечают представители банка «НЕЙВА», на динамику размера ключевой ставки может повлиять большое количество факторов, «начиная от политики ведущих ЦБ мира и заканчивая инфляцией в России».
«Если очередное — уже пятое за год — понижение ключевой ставки состоится, она может опуститься до уровня не более чем 6,25% годовых. В принципе у ставки ЦБ РФ есть потенциал для снижения — ранее звучали цифры в 6% и даже 5,5%, однако сам Центробанк дает долгосрочный прогноз по уровню инфляции в 4% и считает нормальным превышение ключевой ставки над инфляцией примерно в 200 базисных пунктов, что дает нам ориентир ключевой ставки на уровне 6% годовых», — пояснил в комментарии УрБК заместитель председателя правления банка «НЕЙВА» Игорь Кошмин.
При этом эксперты обращают внимание на то, что традиционно снижение ключевой ставки должно приводить к ослаблению валюты. «Снижение процентного дифференциала между ставкой в рублях и ставками в других валютах не может быть хорошей новостью для тех, кто инвестирует в рублевые активы. Поэтому прихода новых инвесторов в связи со снижением ключевой ставки вряд ли стоит ожидать», — убежден уральский банкир Игорь Кошмин.
Ранее сообщалось о том, что с начала 2019 года снижение ключевой ставки Банка России составило уже 1,25%.
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