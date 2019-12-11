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Банк «НЕЙВА»: У ключевой ставки ЦБ есть потенциал для снижения





Напомним, что 13 декабря 2019 года состоится очередное заседание Банка России, где будет решаться дальнейшая судьба ключевой ставки. По мнению финансовых аналитиков как минимум есть два варианта развития событий — сохранение показателя на прежнем уровне 6,5% годовых или его дальнейшее снижение.



Как отмечают представители банка «НЕЙВА», на динамику размера ключевой ставки может повлиять большое количество факторов, «начиная от политики ведущих ЦБ мира и заканчивая инфляцией в России».



«Если очередное — уже пятое за год — понижение ключевой ставки состоится, она может опуститься до уровня не более чем 6,25% годовых. В принципе у ставки ЦБ РФ есть потенциал для снижения — ранее звучали цифры в 6% и даже 5,5%, однако сам Центробанк дает долгосрочный прогноз по уровню инфляции в 4% и считает нормальным превышение ключевой ставки над инфляцией примерно в 200 базисных пунктов, что дает нам ориентир ключевой ставки на уровне 6% годовых», — пояснил в комментарии УрБК заместитель председателя правления банка «НЕЙВА» Игорь Кошмин.



При этом эксперты обращают внимание на то, что традиционно снижение ключевой ставки должно приводить к ослаблению валюты. «Снижение процентного дифференциала между ставкой в рублях и ставками в других валютах не может быть хорошей новостью для тех, кто инвестирует в рублевые активы. Поэтому прихода новых инвесторов в связи со снижением ключевой ставки вряд ли стоит ожидать», — убежден уральский банкир Игорь Кошмин.



Ранее УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. По мнению уральских банкиров, на ближайшем заседании Центробанка России ключевую ставку могут понизить до уровня не более чем 6,25% годовых.Напомним, что 13 декабря 2019 года состоится очередное заседание Банка России, где будет решаться дальнейшая судьба ключевой ставки. По мнению финансовых аналитиков как минимум есть два варианта развития событий — сохранение показателя на прежнем уровне 6,5% годовых или его дальнейшее снижение.Как отмечают представители банка «НЕЙВА», на динамику размера ключевой ставки может повлиять большое количество факторов, «начиная от политики ведущих ЦБ мира и заканчивая инфляцией в России».«Если очередное — уже пятое за год — понижение ключевой ставки состоится, она может опуститься до уровня не более чем 6,25% годовых. В принципе у ставки ЦБ РФ есть потенциал для снижения — ранее звучали цифры в 6% и даже 5,5%, однако сам Центробанк дает долгосрочный прогноз по уровню инфляции в 4% и считает нормальным превышение ключевой ставки над инфляцией примерно в 200 базисных пунктов, что дает нам ориентир ключевой ставки на уровне 6% годовых», — пояснил в комментарии УрБК заместитель председателя правления банка «НЕЙВА» Игорь Кошмин.При этом эксперты обращают внимание на то, что традиционно снижение ключевой ставки должно приводить к ослаблению валюты. «Снижение процентного дифференциала между ставкой в рублях и ставками в других валютах не может быть хорошей новостью для тех, кто инвестирует в рублевые активы. Поэтому прихода новых инвесторов в связи со снижением ключевой ставки вряд ли стоит ожидать», — убежден уральский банкир Игорь Кошмин.Ранее сообщалось о том, что с начала 2019 года снижение ключевой ставки Банка России составило уже 1,25%.

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