Ставка под снижением

Фотография с сайта Банка России

Сегодня, 25 октября 2019 года, Банк России проведет заседание совета директоров по вопросу кредитно-денежной политики. Согласно опросу, который провело агентство Reuters, 97% опрошенных экспертов ожидают снижения регулятором стоимости фондирования с текущих 7%. При этом 30% респондентов закладывают вероятность смягчения денежно-кредитной политики Центробанка сразу на 50 б.п. до 6,5%. Мнения аналитиков, опрошенных ИАА «УралБизнесКонсалтинг», тоже разделились.По мнению директора офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслава Абрамова, ЦБ РФ в очередной раз снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов.«В пользу такого решения говорит снижение целевого уровня по инфляции и продолжающийся тренд на смягчение монетарной политики для стимулирования роста экономики. Несмотря на существенный рост ВВП в годовом сравнении на 1,9% в III квартале, который получился за счет сельского хозяйства, остальные статистические данные на прежних уровнях. Что говорит о том, что нужно продолжать снижать ставку», — сказал Вячеслав Абрамов.По его мнению, снижение ключевой ставки позволит стимулировать рост кредитования, кредиты для бизнеса станут доступнее, а именно в этом нуждается малый бизнес. Но ждать какого-то взрывного роста не приходится, нужно продолжать следить и помогать в реализации национальных проектов, увеличивать инвестиции в реальный сектор, тогда можно будет говорить о росте хотя бы в 1,5% ВВП.Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко считает, что Банк России дал достаточно сдержанный сигнал к дальнейшему снижению ключевой ставки, не обозначив конкретных сроков дальнейшего смягчения процентной политики.«Резкое замедление инфляции и риторика представителей ЦБ с начала октября позволили не только рассчитывать на очередное снижение ставки на неопорном заседании 25 октября, но и существенно повысили вероятность ее снижения сразу на 50 б.п.», — отметил Юрий Кравченко.В то же время эксперт добавил, что ключевые проинфляционные риски в обозримой перспективе остаются в силе. В частности, инфляционные ожидания продолжают снижаться достаточно медленным темпами и в целом остаются повышенными. Сохраняются риски замедления мировой экономики под влиянием торгового конфликта. Внутренние инфляционные риски, связанные с ускоренным расходованием бюджетных средств в конце текущего года и в начале 2020 года, а также с расходованием средств из ФНБ, также остаются в силе.Также Юрий Кравченко отметил, что Банк России ограничится снижением ключевой ставки на 25 б.п. (до 6,75% годовых) и понижением прогнозного ориентира по инфляции на конец 2019 года. Возможность снижения ставки сразу на 50 б.п., по его мнению, ЦБ оставит себе уже на следующий год и использует ее в том случае, если годовая инфляция надолго задержится ниже целевого уровня в 4%.Заместитель генерального директора АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» Андрей Шульга соглашается, что ставка будет снижена.«Снижение может быть достаточно серьезным, то есть не на 25 б.п., как это раньше происходило, а на все 50. С очень большой вероятностью ключевая ставка в пятницу может стать уже 6,5%», — сказал Андрей Шульга.Он подчеркнул, что это является хорошим дайвером для того, чтобы население, у которого есть какие-то накопления, могло посмотреть другие источники размещения средств.Как сообщает агентство Reuters, глава банка ВТБ Андрей Костин назвал реалистичным прогноз уровня ключевой ставки ЦБР в 6% на конец 2019 года.«Я думаю, что можно ожидать снижения ключевой ставки. Я знаю, что Сбербанк прогнозирует 6% до конца года. Я думаю, это вполне реалистично, потому что инфляция падает так сильно, есть угроза упасть так глубоко, что, видимо, Центральный банк будет сейчас стараться увеличить денежную массу, в том числе, за счет более низких ставок», —сказал Андрей Костин.Международное рейтинговое агентство Moody's отмечает, что возврат Центрального банка к смягчению денежно-кредитной политики наряду с жесткой конкуренцией банков за качественных заемщиков будут способствовать дальнейшему снижению кредитных ставок, однако растущая доля более высокомаржинальных розничных кредитов в кредитных портфелях банков будет поддерживать прибыльность сектора.Согласно заявлению, которое сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC, ключевую ставку пока регулируют умеренными темпами, но в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей ЦБ допускает ее более решительное снижение.«Есть больше и больше свидетельств, что эта инфляция вызвана не только временными факторами, но и более постоянными факторами, основанными на спросе. Поэтому мы видим, что наша ключевая ставка может быть не только понижена, но мы можем действовать более решительно, я бы так сказала», — приводит портал «Банки.ру» слова Эльвиры Набиуллиной.Банк России в этом году трижды снижал ключевую ставку. Последний раз — 6 сентября, — до 7%. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ пройдет сегодня, 25 октября.