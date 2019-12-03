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Андрей Молоков: В Екатеринбурге планируется строительство пешеходного моста по улице Народной Воли

3 декабрь 2019 (15:44)

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. В ходе благоустройства набережной Исети запланировано строительство пешеходного моста по улице Народной Воли. Об этом в интервью УрБК сообщил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

«В рамках строительства ледовой арены, благоустройства набережной от улицы Куйбышева до улицы Декабристов планируется строительство пешеходного моста по улице Народной Воли с возможностью проезда автомобильного транспорта для обслуживания ледовой арены. Около ЦПКиО работа уже начинается, есть предложения по пешеходному мосту по улице Щорса», — сообщил А. Молоков.

Напомним, что благоустройство участка от Куйбышева до Декабристов, где планируется строительство ледовой арены, является одной из задач, заложенных в городском бюджете 2020 года.

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