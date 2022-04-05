«Садовые истории»

В Екатеринбурге состоялась презентация концепции благоустройства набережной реки Исеть от улицы Декабристов до улицы Белинского. Архитекторы рассказали, как можно раскрыть рекреационный потенциал этой территории и вписать ее в городское пространство. Концепция будет называться «Садовая набережная» или «Садовые истории».



Авторы проекта отметили, что развитие набережной — приоритетное направление для города. На разных ее участках постоянно проводятся какие-то работы, организовываются конкурсы для архитекторов. В результате это постепенно «сшивается в одну большую интересную работу».



«Тот участок, с которым в этот раз поработали мы, — это такой тихий центр города. Камерная территория, которая, с одной стороны, абсолютно включена в центральную городскую ткань, а с другой — в каком-то смысле скрыта от глаз. Фрагмент, который прорабатывался, может быть, является неочевидным с точки зрения потенциала. С другой стороны, когда начинаешь в это углубляться, то открывается огромное количество таких сокровищ внутри территории, с которыми можно работать», — отметил во вступительном слове основатель бюро ARCHINFORM Тимур Абдуллаев.







Каждая часть набережной имеет разный характер. Левая исторически формировалась усадебными территориями. У каждой из них были свои сады, которые выходили прямо на набережную. Поэтому решено сделать «садовую набережную Екатеринбурга» — обозначить имеющийся исторический контекст.



С правой стороны же — разношерстная территория, которая в разное время формировалась по-разному. У нее есть свои отдельные точки.



Архитекторы решили сохранить разницу в характерах. Если левая часть будет территорией тихого садового благоустройства, то правая будет скорее транзитной. Тем более в будущем она с большой вероятностью продолжит осваиваться за счет новых застроек.



Концепция во многом привязана к формированию и развитию садов, которые находились при упомянутых усадьбах. Каждый из них был уникален. Эта тенденция будет сохранена, чтобы, с одной стороны, сохранить их индивидуальность, а с другой — создать цветовую палитру. Например, в каждому саду растительность будет иметь свой период цветения.







В презентации было выделено три ключевых участка. Первый — у Царского моста. Предлагается организовать пешеходные проходы по левому и правому берегам под мостом. Вокруг будущей застройки административного комплекса будет выполнено благоустройство. Там же сформируют три главных сада, а также проведут укрепление берега.



Сад Нурова на этой территории будет «парадным». Здесь за основу взята традиционная уральская зелень. В саду Ошуркова найдет свое отражение декоративное искусство и орнамент. Сад Давыдова предназначен для тихого отдыха.



Второй участок находится возле очистных сооружений, им будет уделено центральное внимание. Там же планируются пешеходный мост и главный вход с улицы Тверитина. Архитекторы надеются в будущем сделать ее пешеходной.







Здесь расположен сад Баландина, выделяющийся рельефной местностью. Из-за очистных сооружений тут нельзя высаживать большие деревья, поэтому планируется сделать сад трав с доминированием сине-фиолетовых тонов.



Третий участок — пешеходный мост вдоль улицы Белинского. Этот мост предлагается обновить, поскольку он сейчас в неудовлетворительном состоянии. Также собираются объединить существующее благоустройство у комплекса апартаментов «Огни Екатеринбурга» с набережной, чтобы сохранить находящийся рядом сад трав.



Сейчас под мостом Белинского есть тропа, по которой ходят люди, поэтому планируется создать дополнительный спуск.



В завершение авторы концепции отметили, что проекты по благоустройству других набережных более урбанизированы, и там не так ярко выражен исторический контекст. Обсуждаемый участок же позволяет создать этот контекст и привлечь людей на прогулку.